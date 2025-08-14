Биткоин побил новый исторический рекорд
Биткоин продолжает расти в цене. Самая популярная криптовалюта в мире превысила отметку в 124 тыс. долларов за монету, что стало новым рекордом. Подробности читайте в материале NUR.KZ.
|Важно: мнение и прогнозы, описываемые в материале, не являются инвестиционной рекомендацией. Следует помнить, что инвестиции имеют риски, а ответственность за принятые финансовые решения несет сам инвестор.
Весь 2025 год фиксируется стабильный рост биткоина – 14 августа был побит исторический рекорд. Согласно данным Investing.com, курс криптовалюты достиг максимальных 124 436,8 доллара за монету.
С начала года криптовалюта подорожала на 31,54%. Для понимания: те инвесторы, которые купили биткоин в начале 2025 года, оказались в плюсе на 29 836,8 доллара за каждую монету, то есть по 16 млн тенге, если ориентироваться на текущий курс.
Между тем напомним, что стремительный рост Bitcoin начался после инаугурации Дональда Трампа на пост президента США. Второй "рывок" произошел на фоне его тарифных заявлений в июле.
Также напомним, что из-за постоянного роста криптовалюты некоторые трейдеры делали "ставку" на скорое его падение, однако вместо этого получили очередной рост, из-за чего начали нести серьезные убытки.
Однако отметим, что инвесторам, которые сейчас решат вложиться в биткоин, следует действовать осторожно. После резких скачков часто происходят откаты, и вложения на пике могут обернуться убытками.
