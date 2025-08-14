Биткоин побил новый исторический рекорд

Биткоин продолжает расти в цене. Самая популярная криптовалюта в мире превысила отметку в 124 тыс. долларов за монету, что стало новым рекордом. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Важно: мнение и прогнозы, описываемые в материале, не являются инвестиционной рекомендацией. Следует помнить, что инвестиции имеют риски, а ответственность за принятые финансовые решения несет сам инвестор.

Весь 2025 год фиксируется стабильный рост биткоина – 14 августа был побит исторический рекорд. Согласно данным Investing.com, курс криптовалюты достиг максимальных 124 436,8 доллара за монету.

С начала года криптовалюта подорожала на 31,54%. Для понимания: те инвесторы, которые купили биткоин в начале 2025 года, оказались в плюсе на 29 836,8 доллара за каждую монету, то есть по 16 млн тенге, если ориентироваться на текущий курс.

Курс Bitcoin. Инфографика: investing.com

Между тем напомним, что стремительный рост Bitcoin начался после инаугурации Дональда Трампа на пост президента США. Второй "рывок" произошел на фоне его тарифных заявлений в июле.

Также напомним, что из-за постоянного роста криптовалюты некоторые трейдеры делали "ставку" на скорое его падение, однако вместо этого получили очередной рост, из-за чего начали нести серьезные убытки.

Однако отметим, что инвесторам, которые сейчас решат вложиться в биткоин, следует действовать осторожно. После резких скачков часто происходят откаты, и вложения на пике могут обернуться убытками.

