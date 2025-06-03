Криптокарты выпустят в Казахстане: как они будут работать

Нацбанк дал старт проекту по выпуску криптокарт. Их можно будет использовать для оплаты и снятия наличности путем мгновенного обмена цифровых активов на реальные деньги. Подробности читайте на NUR.KZ.

Как сообщают в Национальном банке Казахстана, сегодня на всрече с представителями банков, криптобирж и финтех-компаний был обсужден статус реализации проектов по запуску инновационных финансовых сервисов на основе токенизации и цифровых активов. В частности, были рассмотрены вопросы интеграции цифровых активов в финансовую систему страны и дальнейшее развитие соответствующего регулирования.

В ходе встречи был дан старт реализации проекта по выпуску криптокарт. Это будут привычные платежные карточки, которые будут привязаны к кошелькам на криптобиржах Международного финансового центра "Астана" (МФЦА).

То есть с помощью криптокарт можно будет тратить не обычные деньги, а цифровые активы, например, криптовалюты. При этом будут доступны любые транзакции: оплата онлайн и в терминале, снятие наличных и так далее.

Как это будет работать: в момент совершения платежной транзакции с использованием криптокарты цифровые активы ее владельца будут продаваться на крипторынке МФЦА, а их стоимость зачисляться на счет. То есть фактически оплата будет происходить с использованием реальных денег после немедленной реализации криптоактивов.

Таким образом, платежная операция будет проводиться в деньгах после моментального использования баланса криптокошелька на стороне лицензированного криптопровайдера МФЦА. Моментальность расчетов будет обеспечена за счет криптофиатной интеграции банка и криптобиржи.

В результате данное решение обеспечит возможность безопасной и удобной интеграции оборота цифровых активов в существующую платежную инфраструктуру.

Участниками рынка при координации Нацбанка в текущем году также запланирована реализация ряда пилотных проектов в сфере цифровых активов, включая:

выпуск стейблкоинов, обеспеченных национальной валютой (в том числе цифровым тенге), для расчетных операций с цифровыми активами;

токенизация финансовых активов, недвижимости и выпуск токенов, приравненных к ценным бумагам;

организация систем учета и хранения базового обеспечения по цифровым финансовым активам;

организация сервисов по обменным операциям с криптоактивами и хранению криптоактивов;

другие инновационные финансовые сервисы.

Совместно с заинтересованными государственными органами Национальным банком разработан проект законодательных поправок, обеспечивающих расширение оборота необеспеченных цифровых активов и создание регуляторной базы для цифровых финансовых (обеспеченных) активов.

Напомним, что два года назад в Казахстане был подписан закон о цифровых активах. Он нацелен на создание правовой базы для развития деятельности по выпуску и обороту цифровых активов и цифрового майнинга в стране.

Уже в этом году стало известно о введении в Казахстане провайдеров услуг по обмену криптовалют. Одной из целей стало расширение регулируемого оборота необеспеченных цифровых активов.

Заместитель главы Нацбанка также рассказал о создании Цифрового Национального банка Казахстана.