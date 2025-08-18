Новые рекорды цен: как решение в США может сделать криптовалюты еще выгоднее

Комиссия по ценным бумагам США (SEC) объявила о модернизации нормативной базы для цифровых активов. Обновление правил в сфере криптовалют могут сделать их еще популярнее. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ SEC США запустила Project Crypto - инициативу по регулированию цифровых активов, что может существенно повлиять на криптоиндустрию.

По мнению CEO Binance Ричарда Тенга, новый подход регулирования может способствовать росту стоимости биткоина и других криптовалют, а также увеличить институциональное внедрение.

Эксперты подчеркивают важность базовых знаний о криптовалютах и блокчейне для инвесторов, чтобы минимизировать риски финансовых потерь.

Важно: мнение и прогнозы, описываемые в материале, не являются инвестиционной рекомендацией. Следует помнить, что инвестиции имеют риски, а ответственность за принятые финансовые решения несет сам инвестор.

Project Crypto – это инициатива SEC США, о запуске которой было объявлено в начале августа 2025 года.

Она предлагает перспективную структуру регулирования цифровых активов, в которой особое внимание уделяется периодам безопасного хранения, функциональной классификации токенов, четкости хранения и единому лицензионному режиму для интегрированных платформ.

Это представляет собой фундаментальный сдвиг от попыток применить устаревшие правила о ценных бумагах к технологии блокчейн – к индивидуальному регулированию, основанному на технологиях.

Как сообщает Ричард Тенг, CEO криптобиржи Binance, предлагаемые Project Crypto принципы "безопасной гавани" могут кардинально изменить ситуацию.

Как это повлияет на криптоинвесторов

"Новый подход основан на недавно принятом двухпартийном законодательстве и глобальном стремлении к более четкому и современному надзору за криптовалютами.

Как для пользователей, так и для разработчиков он сигнализирует о будущем, в котором инновации и соответствие требованиям больше не будут противоречить друг другу", – отмечает эксперт.

Криптовалюта. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В то же время он указывает, что четкость регулирования будет способствовать дальнейшему институциональному внедрению, поскольку американские банки, платежные платформы и биржи смогут создавать соответствующие требованиям предложения.

Для пользователей это означает более безопасный доступ к цифровым долларам. Для отрасли это явный признак того, что соблюдение требований откроет возможности на крупнейшем в мире рынке.

"Это безусловно положительно скажется как на стоимости исторической монеты, так и на всем криптовалютном рынке", – считает Ричард Тенг.

Так, биткоин, который после достижения рекордной стоимости в 124 тыс. долларов США откатился до текущих 116 тыс. долларов может получить дополнительный импульс к росту. Также улучшение регулирования сферы криптовалюты открывает возможности и для других проектов – ETH и прочих альткоинов.

Однако, прежде чем вкладывать деньги в тот или иной криптопроект, важно тщательно оценивать риски и изучать криптовалюты.

Покупка цифрового актива. Иллюстративное фото: pexels.com/Morty Jameson

Как защитить себя от финансовых потерь

Как отмечает эксперт, в современном мире, где цифровые технологии становятся неотъемлемой частью финансовой сферы, каждому пользователю важно обладать хотя бы базовыми знаниями о криптовалютах и блокчейне, прежде чем инвестировать деньги в эту сферу.

"Прежде всего, необходимо понимать, как работают децентрализованные сети, в чем суть технологии блокчейн, и почему она считается защищенной и прозрачной.

Также критически важно знание принципов безопасной работы с цифровыми активами: как и где хранить криптовалюту, почему нельзя передавать сид-фразу третьим лицам, как проверять адреса и избегать фишинга. Финансовая гигиена в цифровом пространстве становится такой же необходимостью, как умение пользоваться банковскими картами.

Понимание различий между основными типами токенов (например, биткоином, стейблкоинами и альткоинами), принципов торговли и управления рисками также входит в число базовых навыков.

Это помогает принимать более осознанные решения и минимизировать потенциальные убытки", – отмечает глава Binance.

Также важно развивать критическое мышление и умение анализировать информацию: проверять источники, изучать проекты перед инвестициями (принцип DYOR – Do Your Own Research), следить за новостями и глобальными трендами в отрасли.

Такой подход формирует устойчивость к манипуляциям и способствует ответственному участию в цифровой экономике.

Отметим, что и в Казахстане криптовалюты становятся все более доступным и законным финансовым инструментом. Так, ранее Нацбанк заявил о запуске обмена криптовалюты на деньги.

Также был дан старт проекту по использованию криптокарт в Казахстане.

Однако риски этой сферы сохраняются. Поэтому эксперты ранее рассказывали, как казахстанцы теряют миллионы при покупке криптовалюты.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.