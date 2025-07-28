Нацбанк заявил о запуске обмена криптовалюты на деньги в Казахстане

В Казахстане для вывода из теневого рынка криптоинвесторов запустили пилотный проект по обмену криптовалюты на деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление Национального банка.

Нацбанк сообщил о принятом постановлении, согласно которому утверждены правила введения и отмены особого режима регулирования. В Нацбанке данный процесс назвали "регуляторной песочницей".

"Постановление расширяет функционал регуляторной песочницы Нацбанка, предоставляя возможность апробировать новые сервисы с использованием цифровых активов. Документ определяет порядок функционирования регуляторной песочницы по цифровым активам, процедуру рассмотрения документов для запуска пилотных проектов, состав участников и базовые условия их деятельности", - сказано в сообщении

Участниками особого режима регулирования определены банки второго уровня, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, платежные организации, иные юридические лица, но резиденты РК.

Сообщается, что уже запущен первый пул пилотных проектов по четырем ключевым направлениям:

"Фиатные" стейблкоины, номинированные в тенге - цифровые активы, обеспеченные деньгами. Они будут протестированы как потенциальная замена долларовым стейблкоинам (для повышения привлекательности тенговых инструментов). Токенизация недвижимости - цифровые токены, удостоверяющие права на объекты недвижимости. Позволят девелоперам привлекать финансирование, а розничным инвесторам получать доступ к инвестициям в коммерческую недвижимость. Токенизация реальных активов - цифровизация прав на доли участия в уставном капитале юридических лиц и токенизация прав требований по коммерческой задолженности, создаст новые механизмы привлечения оборотного капитала и расширит доступ инвесторов к реальному сектору. Обмен необеспеченных цифровых активов (криптовалют) на деньги для оценки рисков, связанных с оборотом криптовалют, и последующей выработки регуляторных подходов.

"Цель - создать благоприятную среду для вывода из "серой" зоны казахстанских криптоинвесторов, для сокращения теневого оборота криптовалют", - заявили в Нацбанке.

Напомним, в мае этого года стало известно, что Нацбанк начнет регулировать криптовалюту в Казахстане - подготовлен комплекс законодательных поправок, формирующих правовую основу оборота цифровых активов.

Кроме того, директор департамента платежных систем НБ Ерлан Ашыкбеков сообщил о введении в Казахстане провайдеров услуг по обмену криптовалют. До этого депутат мажилиса Олжас Куспеков предложил создать госрезерв для криптовалюты при Нацбанке.

Ранее мы рассказывали, что вопросы легального использования цифровых активов были подняты депутатами. А премьер-министр выразил поддержку идеи оборота криптовалюты через лицензированные биржи и обменные пункты.

Также премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос подтвердил вероятность открытия криптобанка в Казахстане.

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