Как подорожавшая нефть повлияла на курс доллара в Казахстане

Нефть подорожала почти на 5 долларов за сутки. Но доллар на это никак не отреагировал – его курс, наоборот, даже немного вырос. Какие цены установлены в обменниках страны, узнали журналисты NUR.KZ.

Нефть – это основной экспортный товар Казахстана. Поэтому изменение ее стоимости моментально влияет на курс национальной валюты.

Так, например, два месяца назад после ввода пошлин на экспорт товаров из других стран в США нефть подешевела почти до 60 долларов за баррель. Курс американской валюты в Казахстане отреагировал на это резким ростом – с 504 до 518 тенге.

Влияние подешевевшей нефти на ослабление казахстанской валюты подтвердили и в Национальном банке Казахстана.

Сегодня же цены на нефть взлетели, превысив 74 доллара за баррель. Произошло это после нападения Израиля на Иран из опасений, что будут нарушены глобальные поставки "черного золота".

Но курс доллара в течение торгового дня иностранными валютами на Казахстанской фондовой бирже (KASE) никак не отреагировал на изменения. По сравнению со вчерашними итогами он даже вырос – с 511,77 до 511,92 тенге.

Между тем обменные пункты в мегаполисах страны сегодня в 15:30, согласно данным портала Kurs.kz, установили следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 510 до 511 тенге , продажа – от 516 до 517 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 510 до 514 тенге , продажа – от 513,9 до 517,5 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 510,5 до 512,5 тенге, продажа – от 513,5 до 516 тенге.

Напомним, ранее аналитики заявляли, что курсу тенге "намеренно" не дают укрепиться.

Также мы писали, что в долларах США исчисляются целевые требования и выплаты детям из Национального фонда Казахстана, который пополняется за счет нефтяной отрасли страны.

Отметим, что вместе с нефтью сегодня выросли и мировые цены на золото.