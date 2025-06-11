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Миллионы долларов забрали с "детских счетов" в Казахстане

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Сто долларов лежат среди тенге
Деньги. Иллюстративное фото: Viktoriya Fivko / Getty Images

На 1 июня 2025 года в рамках программы "Нацфонд-детям" казахстанцы забрали порядка 13,3 млн долларов. Почти 8 млн долларов ушло на жилье, а 5,4 млн – на образование. Подробности читайте на NUR.KZ.

Казахстанцы по-прежнему активно используют средства, которые они получили в рамках программы "Национальный фонд – детям".

Напомним, по ней каждый несовершеннолетний гражданин страны до 18 лет получает часть инвестиционного дохода Нацфонда. У тех детей, кто получал деньги с начала действия программы, общая сумма накоплений составила 232,94 доллара – две выплаты и инвестиционный доход.

Согласно данным Единого накопительного пенсионного фонда, по состоянию на 1 июня 2025 года свои деньги использовали уже 103 692 участника программы, достигшие совершеннолетия:

Всего было исполнено 108 694 заявления на сумму 13,34 млн долларов. Непосредственно в мае ЕНПФ выплатил 1,94 млн долларов по 10 957 заявлениям.

Как отмечают в фонде, чаще всего граждане используют "детские" деньги для пополнения депозитов в рамках системы жилищных строительных сбережений – на эти цели было исполнено 62 749 заявлений на 7,77 млн долларов за все время.

Еще 496 заявлений на 57,78 тыс. долларов были направлены на часть первоначального взноса по ипотеке и еще 407 заявлений на 44,69 тыс. долларов ушли при окончательном расчете во время сделок по купли-продаже жилья.

Что касается образования, то чаще всего таким образом оплачивалось обучение внутри страны – 39 065 заявлений на 4,79 млн долларов. Еще 3 935 заявлений на 437,15 тыс. долларов были направлены на образовательные вклады и 1 113 заявлений на 122,91 тыс. долларов граждане использовали при оплате обучения за границей.

При этом в мае ЕНПФ также исполнил 11 заявлений на использование "детских" выплат не владельцами средств, а их наследниками. За все время было исполнено 63 заявления почти на 12,6 тыс. долларов.

Напомним, средства от Нацфонда можно использовать только на две цели – на оплату обучения или на улучшение жилищных условий. Однако в рамках наследования все ограничения на их использование снимаются. Другими словами, родители, которые унаследовали "детские" деньги, могут их потратить на любые цели.

Ранее мы рассказывали о том, что нужно сделать казахстанцам, чтобы их дети получали выплаты из Нацфонда.

Между тем напомним, что отказаться от начислений ребенку целевых требований и накоплений из Нацфонда казахстанцам нельзя. Их можно просто не использовать.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2254239-milliony-dollarov-zabrali-s-detskih-schetov-v-kazahstane/