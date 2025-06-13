Цены на нефть взлетели после атаки Израиля на Иран

После атаки Израиля на Иран цены на нефть взлетели до 74 долларов США из-за возможного нарушения глобальных поставок "черного золота". По каким ценам оно торгуется на рынке, узнали журналисты NUR.KZ.

Сегодня ночью Израиль нанес удары по Ирану. Израильская атака может стать началом военного конфликта, который представляет серьезную опасность для обеих стран. Это может отразиться и на мировой экономике.

Так, после сообщения о нанесении ударов начали активно расти цены на нефть. Согласно данным портала Investing.com, если еще вчера стоимость фьючерсов на нефть марки Brent была ниже 70 долларов США за баррель, то сегодня сутра на пике она превысила 78 долларов.

На момент написания статьи нефть торговалась по цене выше 74 долларов за баррель.

Стоимость нефти в долларах США. Инфографика: investing.com

Как сообщают в Ассоциации финансистов Казахстана, причиной роста стали возможные нарушения поставок "черного золота".

"Эскалация событий может серьезно нарушить глобальные поставки нефти, если будут нанесены удары по энергетической инфраструктуре или судоходству в Ормузском проливе. Этот пролив является одним из ключевых морских путей для мировой торговли энергоресурсами: через него проходит около 20% всей мировой нефти.

В моменте внимание игроков рынка сосредоточено на возможном ответном ударе со стороны Ирана в ближайшие дни", – отмечают в АФК.

Напомним, что два месяца назад цены на нефть резко упали на фоне введения торговых пошлин со стороны США. Тогда они опустились почти до 60 долларов.

Снижение стоимости основного экспортного товара отразилось на казахстанской валюте – тенге сильно ослаб к доллару.