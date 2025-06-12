Курс доллара резко вырос после двухнедельного затишья в Казахстане

Две недели назад доллар на KASE резко подешевел с 513 до 509 тенге. Далее он, немного поколебавшись, снизился до 508. А по итогам сегодняшних торгов снова вырос до 512. Подробности читайте на NUR.KZ.

Последний раз курс доллара США более чем на 2 тенге менялся в конце прошлого месяца – 29 мая после недельного роста он снизился с 512,66 до 509,26 тенге по итогам торгов иностранными валютами на Казахстанской фондовой бирже (KASE).

Далее стоимость американской валюты планомерно росла, возвращая позиции, после чего уменьшалась еще сильнее. Вчера торги закончились на отметке 507,8 тенге. Такой курс на сегодня установлен Национальным банком Казахстана в качестве официального.

Но по итогам сегодняшних торгов на KASE доллар снова резко подорожал – его средневзвешенный курс составил 511,77 тенге.

Обменные пункты в мегаполисах страны сегодня в 15:30, согласно данным портала Kurs.kz, также отреагировали на биржевые изменения и установили следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 507 до 510 тенге , продажа – от 514 до 516 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 507 до 511,4 тенге , продажа – от 511 до 516 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 509,5 до 511 тенге, продажа – от 512,5 до 514 тенге.

Напомним, ранее мы писали, какие доллары могут не принять обменники. Причины только две – неплатежные или негодные купюры.

Также эксперты рассказали, что средний курс американской валюты в 2025 году может составить 513,9 тенге. А на 2026 и 2027 годы их прогнозы составляют 540 и 550 тенге соответственно.