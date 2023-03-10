Куда уходят деньги от продажи нефти в Казахстане, рассказали аналитики

Рабочий нефтяной отрасли. Иллюстративное фото: freepik.com

Существует мнение, что денежные поступления от продажи нефти в Казахстане никак не вносят вклад в жизнь населения. Действительно ли эти средства оказываются вне бюджета, читайте в материале NUR.KZ.

Отрасль добычи полезных ископаемых является одним из основных направлений в экономике Казахстана. Особенно это связано с нефтью.

Однако, как сообщает Telegram-канал Finance.kz, часто можно встретить мнение о том, что доходы от добычи и продажи недр страны в итоге не несут пользы для самих казахстанцев. Якобы эти деньги остаются в частных компаниях, но не поступают в пользу населения.

Поэтому аналитики решили разъяснить, какую часть от денежных поступлений в бюджет Казахстана занимает нефтяная отрасль.

Доля нефти в бюджете РК

Ранее глава Минфина Ерулан Жамаубаев сообщил, что в государственный бюджет (совокупность республиканского и местных бюджетов) поступило порядка 1,5 трлн тенге. При этом план по доходам был исполнен на 144%.

Как пояснил министр, в республиканский бюджет поступило 1,1 трлн тенге, а план был выполнен на 139%. Он подчеркнул, что сумма перевыполненного плана по доходам составила 310 млрд тенге, из них налоги – 302 млрд тенге.

"На самом деле, по данным Минфина, в прошлом году каждый третий тенге в бюджете был из Нацфонда, то есть получен прямо от нефти.

Остальные налоги принесли в казну граждане и компании, из которых топ-25 иностранных частных компаний, которые занимаются добычей полезных ископаемых, заплатили 36% от всех налоговых поступлений.

Таким образом, в бюджете Казахстана доля нефти составляет около 56%", – сообщают в Finance.kz.

Для сравнения, в 2019 году доля налоговых поступлений в бюджет от нефтедобывающих компаний достигала 49%.

Нефтяные бочки. Иллюстративное фото: freepik.com

Таким образом, налоги от нефтедобывающих компаний и доходы от продажи нефти занимают большую часть бюджета государства.

При этом существенная часть доходов Национального фонда РК, из которого планируется выделять деньги детям, формируется за счет поступлений от экспорта природных ресурсов, включая и нефть.

Другими словами, значительную часть бюджета, а значит финансирования социальных (пособия, пенсии) и экономических программ занимают налоги от деятельности нефтяных компаний.

Однако, несмотря на рост денежных поступлений, бюджет страны остается дефицитным.

Напомним, что ранее аналитики рассказывали о том, почему нельзя отменить налог на добавленную стоимость (НДС) и снизить прочие налоговые платежи в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2012254-kuda-uhodyat-dengi-ot-prodazhi-nefti-v-kazahstane-rasskazali-analitiki/