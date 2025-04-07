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До 542 тенге может подорожать доллар из-за "падающей" нефти, считает эксперт

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График на долларовой купюре
График курса доллара. Иллюстративное фото: JuSun/Getty Images

Стоимость нефти снизилась на мировых рынках. Так как это основной экспортный продукт Казахстана, экономика может столкнуться с серьезными вызовами. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Стоимость нефти на мировых рынках снизилась до 63,2 доллара за баррель, что значительно ниже заложенной в бюджете Казахстана цены в 75 долларов.
  • Причинами снижения цен на нефть стали "торговые войны" и решение ОПЕК+ об увеличении добычи.
  • Эксперт Олжас Байдильдинов предупреждает, что если низкие цены на нефть сохранятся в течение 3-6 месяцев, курс доллара может вырасти до 542,3 тенге для поддержания баланса бюджета.

Стоимость одного барреля нефти на момент написания материала 7 апреля 2025 года снизилась до 63,2 доллара США. Последний раз такой отметки цены достигали в 2021 году. При этом стоимость доллара США уже выросла до 520 тенге на бирже KASE.

А в бюджете Казахстана на текущий год ее стоимость заложена на уровне 75 долларов США.

Как дешевая нефть может повлиять на экономику страны и чем это грозит казахстанцам, в своем Telegram-канале "Байдильдинов. Нефть" рассказал Олжас Байдильдинов, эксперт в нефтяной отрасли.

Почему нефть дешевеет

Причинами снижения мировых цен на нефть стали так называемые "торговые войны" – введение пошлин для экспорта других стран в США – и объявление ОПЕК+ о резком увеличении добычи, что повышает предложение на глобальном рынке и снижает ее стоимость.

То есть объявленные пошлины должны будут снизить уровень торговли между странами, что приведет к снижению глобального производства и спроса на нефтепродукты. В то же время увеличение добычи окажет дополнительный эффект избытка предложения – нефти.

Деньги и бочка с нефтью
Нефть и деньги. Иллюстративное фото: LIgorko/Getty Images

Соответственно, участники рыночных торгов оценили сложившиеся риски и стали активно продавать фьючерсы (контракты на поставку нефти в будущем), что приводит к падению цен.

Как это отразится на тенге

Как отмечает эксперт, текущие цены отражают стоимость именно фьючерсов на поставку через месяц. То есть, текущие цены в районе 60 долларов за баррель будут применяться только в мае 2025 года.

При этом влияние реальных низких цен на бюджет Казахстана может наступить с отставанием в 1-2 месяца – в июне-июле.

"Бюджет РК сверстан из расчета в 75 долларов за баррель и курса в 470 тенге (за доллар – прим. ред.). Соответственно, тенговая цена бочки (нефти при бюджетных ценах – прим. ред.) – 35 250 тенге.

Если цена в 65 долларов будет держаться долгое время (на протяжении 3-6 месяцев), то равновесный курс по тенговой цене барреля – 542,3 тенге", – сообщает эксперт.

То есть низкая стоимость нефти может привести к тому, что национальная валюта РК ослабнет к доллару США до курса в 542,3 тенге. Это будет связано с необходимостью пополнять госбюджет, который испытывает недостаток средств.

А если нефть будет дешевле заложенной в бюджете цены и курс доллара относительно низким, то при продаже нефти за доллары и конвертации валюты в тенге в госбюджет будет поступать меньше средств.

Поэтому продолжительное падение цен на нефть грозит ослаблением национальной валюты РК.

Напомним, что ранее Трамп заявил о намерении добиться снижения цен на нефть для окончания войны в Украине.

Также сообщалось, что Казахстан избежал прямого удара от пошлин Трампа – основные экспортные товары не вошли в список для установления пошлин.

Дополнительно ранее кандидат экономических наук Сапарбай Жубаев объяснил, почему укрепление тенге может быть невыгодно для Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2233725-do-542-tenge-mozhet-podorozhat-dollar-iz-za-padayushchey-nefti-schitaet-ekspert/