Золото резко подорожало после удара Израиля по Ирану

Удар Израиля по Ирану заставил инвесторов скупать золото, чтобы защитить свои активы. Драгоценный металл за короткое время подорожал более чем на 40 долларов за унцию. Подробности читайте на NUR.KZ.

Золото традиционно рассматривается как "убежище" в периоды экономической нестабильности, поскольку считается, что его стоимость устойчива в таких ситуациях. Так произошло и в этот раз.

Как известно, израильские вооруженные силы 12 июня нанесли удар по ряду важных объектов в Иране. Это неизбежно повлияло не только на политическую стабильность в регионе, но и на экономическую во всем мире.

Так, например, после атаки взлетели мировые цены на нефть – до 74 долларов. Однако рост затронул и золото.

Всего за сутки драгоценный металл, согласно Investing.com, подорожал примерно на 1,25%, до 3 445 долларов за тройскую унцию (31,1 грамма). На момент публикации цены выросли еще сильнее.

Цены на золото взлетели в мире. Инфографика: investing.com

Что это значит для Казахстана

Рост цен на золото и нефть потенциально может принести Казахстану дополнительные выгоды. Как отмечают аналитики Telegram-канала Tengenomika, в нынешней ситуации можно ожидать:

увеличения экспортной выручки от продажи нефти и золота,

поддержки тенге через операции Национального банка,

роста поступлений в Национальный фонд.

Особенно важно то, что Национальный банк РК регулярно продает золото, а затем меняет полученную валюту на тенге внутри страны. Чем выше мировая цена на золото – тем эффективнее эти сделки с точки зрения поддержки курса национальной валюты.

Отметим, что "скачки" золота из-за нестабильной политической и экономической ситуации происходили и ранее. Например, в прошлом на цены драгоценного металла сильно повлияли события в Секторе Газа.