Об укреплении тенге рассказали в Нацбанке Казахстана

По итогам мая курс тенге к доллару укрепился на 0,3% за месяц – до 510,82 тенге. Косвенную поддержку тенге могли оказать продажи валюты из Нацфонда почти на 1 трлн тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

К концу мая на бирже было зафиксировано резкое падение курса доллара – сразу на 3 тенге за день. Между тем, это заметно повлияло на итоговый курс – согласно данным Национального банка РК, тенге по итогам мая смог немного укрепиться – на 0,3%, до 510,82 тенге за доллар.

Примечательно, что прямых валютных интервенций в мае Нацбанк не проводил, однако были другие факторы, которые могли косвенно поддержать национальную валюту.

Сколько валюты продали из Нацфонда

Так, за весь май было продано валюты из Национального фонда РК сразу на 988 млн долларов – деньги пошли на трансферты в республиканский бюджет. На Нацфонд пришлось 22% от общего объема торгов на бирже, или примерно по 52 млн долларов в день.

Для понимания: общий объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц составил 4,5 млрд долларов – среднедневной объем составил 238 млн долларов, что чуть ниже, чем было месяцем ранее.

Какие еще операции проводились в мае

Также Национальный банк за май стерилизовал 213 млрд тенге в рамках программы зеркалирования – покупки тенге за доллары, которые ранее были получены за счет продаж золотых слитков.

Также в мае в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора на рынок было выведено еще 356 млн долларов.

Что касается непосредственно покупки валюты, то в мае Нацбанк приобрел 250 млн долларов для Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) – это примерно 6% от общего объема торгов. Такие покупки делаются для того, чтобы держать валютную долю активов ЕНПФ на уровне 40% – это защищает накопления казахстанцев от обесценивания.

В Нацбанке при этом отметили, что при продаже валюты соблюдался принцип рыночного нейтралитета – через регулярные и равномерные продажи.

Другими словами, никто не выводил на рынок столько долларов, чтобы это привело к резким скачкам курса тенге. В мае, согласно данным Нацбанка, средневзвешенный курс доллара составил 511,77 тенге против 514,64 тенге в апреле.

Что будет в июне

В июне Национальный банк РК планирует провести в рамках зеркалирования стерилизацию 213 млрд тенге, продать валюту из Национального фонда на 700-800 млн долларов и приобрести для ЕНПФ валюты на сумму не более 250 млн долларов.

В целом же в отечественном центробанке отметили, что продолжат придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов.

Между тем ранее эксперты предположили, что к 2027 году доллар в Казахстане может подорожать до 550 тенге.

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