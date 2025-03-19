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Тенге "отвязался" от рубля: сколько стоил бы доллар при сохранении "старого" паритета валют в Казахстане

Опубликовано:

Пачка долларов лежит на пачках тенге и рублей
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Курс доллара США определяется торгами на валютной бирже, а к рублю – кросс-курсом нацвалют Казахстана и РФ к доллару. И в последнее время имевшийся ранее паритет изменился. Об этом читайте на NUR.KZ.

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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Курс тенге перестал следовать за курсом рубля, что привело к изменению прежнего паритета между валютами.
  • Если бы сохранился старый паритет, доллар стоил бы около 407-445 тенге, а евро - 438-482 тенге, вместо текущих более высоких значений.
  • По мнению аналитиков Telegram-канала Tengenomika, курсу тенге "намеренно" не дают укрепиться по отношению к доллару США, несмотря на укрепление российского рубля.

Курс доллара США к тенге в марте продолжает демонстрировать волатильность: он то поднимается выше отметки в 500 тенге, то снова снижается.

Так, торги 18 марта закончились на отметке в 496,5 тенге по средневзвешенному курсу KASE, который отличается от цен на валютной бирже. А курс RUB-KZT сложился на уровне 6,1 тенге.

В то же время Центробанк РФ установил официальный курс доллара США на 19 марта на уровне 81,5018 рубля.

Сколько стоил бы доллар при "старом" паритете

Обычно курс рубля к тенге держался на отметке около 5 тенге, что было условно "привычным" уровнем.

При этом курс валюты РФ к тенге определяется так называемым кросс-курсом: то есть цена формируется на основе соотношения отдельных курсов USD-RUB и USD-KZT, так как биржевых сделок между рублем и тенге в достаточном количестве для определения стоимости не производится.

И если бы паритет между RUB и KZT сохранялся на предыдущем условном уровне в 5 тенге, то курс доллара сейчас мог бы быть равен 407,5 тенге (81,5*5). А евро – 438 тенге (87,6*5) против текущих 542,9 тенге.

Если же учитывать паритет в 5,5 тенге, то курсы валют были бы следующими:

  • доллар – около 445 тенге;
  • евро – около 481,8 тенге.

Однако на деле тенге "не успевает" вслед за рублем, что приводит к сохранению текущих высоких уровней USD-KZT и RUB-KZT.

То есть российская валюта укрепляется сильнее и быстрее к доллару, чем казахстанская, что приводит к формированию текущего высокого паритета в 6 тенге между RUB и KZT.

Кассир раскладывает купюры тенге рядом с рублями
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Почему тенге не укрепляется как рубль

Как считают аналитики Telegram-канала Tengenomika, курсу тенге "намеренно" не дают укрепиться по отношению к доллару США, несмотря на укрепление российского рубля.

"Поведение валютной пары тенге и доллара США, который торгуется с середины февраля на уровне около 500 (тенге – прим. ред.), выглядит достаточно "странным" на фоне рекордного укрепления российского рубля", – отмечается в источнике.

Они напоминают, что при резком ослаблении рубля к доллару тенге следовал его динамике, но в текущей ситуации обратного движения в сторону роста не наблюдается.

"Тем не менее, это обстоятельство, которое ранее играло важную роль для участников валютной секции KASE, теперь же, по всей видимости, намеренно игнорируется для недопущения укрепления тенге", – сообщают в Tengenomika.

А в текущих условиях, если такая тенденция по кросс-курсу сохранится, то Казахстан может столкнуться с подорожанием импорта – это связано с тесной взаимной торговлей различными товарами и разницей в масштабах экономик двух стран.

Ранее мы рассказывали, почему "падение" доллара может нести риски для казахстанцев и как это связано с необдуманными покупками или продажами валюты.

Также мы поделились сборником прогнозов различных экспертов о курсе доллара на 2025 год в Казахстане.

Дополнительно мы рассказывали, почему слабый тенге может оказаться выгодным для экономики страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2229165-tenge-otvyazalsya-ot-rublya-skolko-stoil-by-dollar-pri-sohranenii-starogo-pariteta-valyut-v-kazahstane/