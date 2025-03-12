Доллар "упал": почему это может нести риски для казахстанцев

Доллар продолжает слабеть по отношению к тенге. Это может побудить казахстанцев закупиться долларами на все деньги или продать всю валюту. Но такие решения имеют свои риски. Об этом читайте на NUR.KZ.
- Доллар ослабевает по отношению к тенге, что может подтолкнуть казахстанцев к необдуманным решениям по покупке или продаже валюты.
- Эксперты советуют не поддаваться панике и не продавать все долларовые накопления при снижении курса, а также не вкладывать все сбережения в валюту при ее удешевлении.
- Для минимизации рисков рекомендуется использовать метод "усреднения" - регулярные покупки валюты на одинаковую сумму, что позволяет сгладить колебания курса.
|Важно: мнение и прогнозы, описываемые в материале, не являются инвестиционной рекомендацией. Следует помнить, что инвестиции имеют риски, а ответственность за принятые финансовые решения несет сам инвестор.
Курс доллара США в 2025 году показал ослабление на валютной бирже Казахстана – после роста до 530 тенге к середине января последовало снижение вплоть до 488 тенге на 11 марта.
И хотя это является благоприятным фактором для казахстанцев, текущее удешевление доллара и импульсивные решения могут привести к денежным убыткам.
Это связано с определенными ошибками при покупке и продаже иностранной валюты.
Не поддаваться панике
Согласно данным Нацбанка, в январе текущего года обменные пункты продали на 120,4 млрд тенге больше наличных долларов, чем купили у населения.
И хотя этот объем оказался на 32% и на 37% меньше, чем в декабре и январе 2024 года соответственно, получается, что казахстанцы закупались валютой в период ее подорожания (снижение курса было лишь в последней декаде января).
А теперь они могут поспешить продать свои валютные сбережения.
Особенно этому подвержены граждане, которые ранее "закупились" американской валютой по высоким ценам – увидев падение, у них возникает желание снизить потери и поскорее перевести остатки в тенге, зафиксировав "бумажные убытки".
Однако курс может перестать снижаться, и невовремя проданные доллары в итоге придется снова покупать по более дорогой цене.
Поэтому, если есть долларовые накопления, но эти деньги не нужны казахстанцам в экстренном порядке, то в текущей ситуации лучшим решением может стать их "удержание" – тенге может вновь ослабнуть позже. В долгосрочной перспективе такой исход обычно наиболее вероятен.
Однако доллар также может снизиться еще больше. И эти риски следует учитывать, принимая решение – продавать доллары или переждать.
Не покупать "на всю котлету"
Казахстанцы, которые имеют тенговые накопления, могут захотеть перевести все сбережения в доллары, ожидая очередного роста его курса и желая воспользоваться ситуацией.
У такого подхода также есть риск в виде затянувшегося тренда на укрепление тенге.
То есть, если доллар долго будет сохранять низкую стоимость, а казахстанцам вдруг понадобятся деньги на срочные нужды, то им придется продать валюту с убытками: либо из-за того, что доллар еще немного подешевел, либо из-за курсовой разницы при обмене валюты.
Поэтому важно учитывать подобный риск и выделять на покупку иностранной валюты определенную часть накоплений, сохраняя средства на срочные нужды в виде финансовой подушки.
Как безопасно покупать доллары
Чтобы не зависеть от резких изменений курса валюты, казахстанцы могут воспользоваться так называемым "усреднением".
Выгода от такого подхода заключается в том, что даже если курс доллара резко увеличится или снизится, в среднем курс покупок для инвестора окажется более стабильным. Он подразумевает регулярные закупки доллара или другой валюты (актива) на одну и ту же сумму.
Например, условный казахстанец покупал доллары три месяца подряд на 100 тыс. тенге:
- первая покупка – курс составлял 510 тенге за доллар, и было приобретено 196,08 доллара;
- вторая покупка – курс снизился до 500 тенге, а приобретено 200 долларов;
- третья покупка – доллар снова подорожал уже до 519 тенге, поэтому было куплено 192,68 доллара.
В итоге казахстанец за три месяца приобрел 588,76 доллара США на сумму 300 000 тенге. А средний курс его покупок составил 509,71 тенге за доллар. И даже если бы он продал валюту, то оказался бы в плюсе.
Усреднение подходит для тех, кто хочет минимизировать риски и не готов активно следить за рынком. При этом важно помнить, что и прибыль может оказаться ниже, чем при удачной единоразовой закупке с более высоким риском.
Другими словами, желая хранить деньги в долларах США или иной иностранной валюте, важно не поддаваться панике и не совершать покупки на все сбережения. А в случае падения курса валюты – не спешить фиксировать убытки.
Ранее мы рассказывали, как покупать доллары по выгодным ценам в Казахстане.
Также напомним, что мы рассказывали, насколько точными оказались прогнозы экспертов по курсу доллара в Казахстане в 2024 году.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2227055-dollar-upal-pochemu-eto-mozhet-nesti-riski-dlya-kazahstancev/