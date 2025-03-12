Доллар "упал": почему это может нести риски для казахстанцев

Доллар продолжает слабеть по отношению к тенге. Это может побудить казахстанцев закупиться долларами на все деньги или продать всю валюту. Но такие решения имеют свои риски. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Доллар ослабевает по отношению к тенге, что может подтолкнуть казахстанцев к необдуманным решениям по покупке или продаже валюты.

Эксперты советуют не поддаваться панике и не продавать все долларовые накопления при снижении курса, а также не вкладывать все сбережения в валюту при ее удешевлении.

Для минимизации рисков рекомендуется использовать метод "усреднения" - регулярные покупки валюты на одинаковую сумму, что позволяет сгладить колебания курса.

Важно: мнение и прогнозы, описываемые в материале, не являются инвестиционной рекомендацией. Следует помнить, что инвестиции имеют риски, а ответственность за принятые финансовые решения несет сам инвестор.

Курс доллара США в 2025 году показал ослабление на валютной бирже Казахстана – после роста до 530 тенге к середине января последовало снижение вплоть до 488 тенге на 11 марта.

И хотя это является благоприятным фактором для казахстанцев, текущее удешевление доллара и импульсивные решения могут привести к денежным убыткам.

Это связано с определенными ошибками при покупке и продаже иностранной валюты.

Не поддаваться панике

Согласно данным Нацбанка, в январе текущего года обменные пункты продали на 120,4 млрд тенге больше наличных долларов, чем купили у населения.

И хотя этот объем оказался на 32% и на 37% меньше, чем в декабре и январе 2024 года соответственно, получается, что казахстанцы закупались валютой в период ее подорожания (снижение курса было лишь в последней декаде января).

А теперь они могут поспешить продать свои валютные сбережения.

Особенно этому подвержены граждане, которые ранее "закупились" американской валютой по высоким ценам – увидев падение, у них возникает желание снизить потери и поскорее перевести остатки в тенге, зафиксировав "бумажные убытки".

Пустой кошелек. Иллюстративное фото: freepik.com/master1305

Однако курс может перестать снижаться, и невовремя проданные доллары в итоге придется снова покупать по более дорогой цене.

Поэтому, если есть долларовые накопления, но эти деньги не нужны казахстанцам в экстренном порядке, то в текущей ситуации лучшим решением может стать их "удержание" – тенге может вновь ослабнуть позже. В долгосрочной перспективе такой исход обычно наиболее вероятен.

Однако доллар также может снизиться еще больше. И эти риски следует учитывать, принимая решение – продавать доллары или переждать.

Не покупать "на всю котлету"

Казахстанцы, которые имеют тенговые накопления, могут захотеть перевести все сбережения в доллары, ожидая очередного роста его курса и желая воспользоваться ситуацией.

У такого подхода также есть риск в виде затянувшегося тренда на укрепление тенге.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

То есть, если доллар долго будет сохранять низкую стоимость, а казахстанцам вдруг понадобятся деньги на срочные нужды, то им придется продать валюту с убытками: либо из-за того, что доллар еще немного подешевел, либо из-за курсовой разницы при обмене валюты.

Поэтому важно учитывать подобный риск и выделять на покупку иностранной валюты определенную часть накоплений, сохраняя средства на срочные нужды в виде финансовой подушки.

Как безопасно покупать доллары

Чтобы не зависеть от резких изменений курса валюты, казахстанцы могут воспользоваться так называемым "усреднением".

Выгода от такого подхода заключается в том, что даже если курс доллара резко увеличится или снизится, в среднем курс покупок для инвестора окажется более стабильным. Он подразумевает регулярные закупки доллара или другой валюты (актива) на одну и ту же сумму.

Например, условный казахстанец покупал доллары три месяца подряд на 100 тыс. тенге:

первая покупка – курс составлял 510 тенге за доллар, и было приобретено 196,08 доллара ;

за доллар, и было приобретено ; вторая покупка – курс снизился до 500 тенге , а приобретено 200 долларов ;

, а приобретено ; третья покупка – доллар снова подорожал уже до 519 тенге, поэтому было куплено 192,68 доллара.

В итоге казахстанец за три месяца приобрел 588,76 доллара США на сумму 300 000 тенге. А средний курс его покупок составил 509,71 тенге за доллар. И даже если бы он продал валюту, то оказался бы в плюсе.

Усреднение подходит для тех, кто хочет минимизировать риски и не готов активно следить за рынком. При этом важно помнить, что и прибыль может оказаться ниже, чем при удачной единоразовой закупке с более высоким риском.

Другими словами, желая хранить деньги в долларах США или иной иностранной валюте, важно не поддаваться панике и не совершать покупки на все сбережения. А в случае падения курса валюты – не спешить фиксировать убытки.

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