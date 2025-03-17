Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Доллар закрепился на отметке ниже 500 тенге в Казахстане

Опубликовано:

Доллары и монеты тенге лежат на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стоимость доллара по итогам торгового дня на KASE составила менее 500 тенге. По сравнению с предыдущими торгами она cнизилась на 6 тенге. Какие курсы установили обменники страны, читайте на NUR.KZ.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам торгов иностранными валютами на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 499,04 тенге. По сравнению с пятницей, когда стоимость американской валюты увеличилась до максимума за последний месяц, он снизился на 5,68 тенге.

Отметим, что курс был низким с самого утра – через 15 минут после начала торговой сессии средняя стоимость сделок по купле-продаже доллара в первый рабочий день биржи составила 498,89 тенге.

Обменные пункты, работающие в мегаполисах Казахстана, согласно данным портала Kurs.kz на сегодня в 15:30, между тем установили следующие цены покупки и продажи наличных долларов:

  • Астана: покупка – от 497 до 498 тенге, продажа – от 503 до 504 тенге;
  • Алматы: покупка – от 494 до 499,1 тенге, продажа – от 499,5 до 503 тенге;
  • Шымкент: покупка – от 497 до 499 тенге, продажа – от 500 до 502 тенге.

Напомним, что средневзвешенный курс доллара США в этом месяце опускался ниже 490 тенге. Но в конце прошлой недели он начал резко дорожать.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Курс тенге
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2228718-dollar-zakrepilsya-na-otmetke-nizhe-500-tenge-v-kazahstane/