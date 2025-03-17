Доллар закрепился на отметке ниже 500 тенге в Казахстане

Стоимость доллара по итогам торгового дня на KASE составила менее 500 тенге. По сравнению с предыдущими торгами она cнизилась на 6 тенге. Какие курсы установили обменники страны, читайте на NUR.KZ.
Средневзвешенный курс доллара США по итогам торгов иностранными валютами на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 499,04 тенге. По сравнению с пятницей, когда стоимость американской валюты увеличилась до максимума за последний месяц, он снизился на 5,68 тенге.
Отметим, что курс был низким с самого утра – через 15 минут после начала торговой сессии средняя стоимость сделок по купле-продаже доллара в первый рабочий день биржи составила 498,89 тенге.
Обменные пункты, работающие в мегаполисах Казахстана, согласно данным портала Kurs.kz на сегодня в 15:30, между тем установили следующие цены покупки и продажи наличных долларов:
- Астана: покупка – от 497 до 498 тенге, продажа – от 503 до 504 тенге;
- Алматы: покупка – от 494 до 499,1 тенге, продажа – от 499,5 до 503 тенге;
- Шымкент: покупка – от 497 до 499 тенге, продажа – от 500 до 502 тенге.
Напомним, что средневзвешенный курс доллара США в этом месяце опускался ниже 490 тенге. Но в конце прошлой недели он начал резко дорожать.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2228718-dollar-zakrepilsya-na-otmetke-nizhe-500-tenge-v-kazahstane/