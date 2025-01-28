Зачем Нацбанк публикует курс доллара, который отличается от цен в обменниках Казахстана

Ежедневно Нацбанк РК устанавливает официальный курс доллара, хотя на валютной бирже и в обменных пунктах он отличается. Цель этого курса оказалась индикативной. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Нацбанк РК устанавливает официальный "средневзвешенный" курс доллара, который может отличаться от курса на бирже и в обменниках.

Официальный курс используется для учетных целей и обязателен только в определенных случаях, например, при взаиморасчетах между странами ЕАЭС.

Обменные пункты и банки самостоятельно устанавливают курсы валют для населения и юридических лиц, ориентируясь на рыночную ситуацию.

На фоне резких изменений курса доллара в Казахстане была отмечена интересная ситуация – обменные пункты продавали доллар по курсу ниже, чем официально объявленный Нацбанком РК.

Чтобы узнать, почему отмечается такая разница и для чего Нацбанк публикует официальный курс, редакция NUR.KZ обратилась в Департамент монетарных операций Национального банка РК.

Особенности официального и биржевого курсов

В конце каждого торгового дня на валютной бирже устанавливается последняя цена торгов. Именно на это значение ориентируются обменные пункты и банки второго уровня, которые обменивают валюту населению.

При этом Национальный банк устанавливает так называемый "средневзвешенный курс" – это значение является официальным курсом на следующий рабочий день после проведения торгов.

"Использование средневзвешенного курса позволяет учесть сделки, заключенные в течение торговой сессии, обеспечивая более объективное и стабильное значение курса, нежели последняя цена сделки дня.

Последние минуты биржевых торгов характеризуются низкой ликвидностью, так как основной объем валютных операций участников рынка уже проведен.

В связи с чем последняя цена по итогам торгового дня является недостоверным индикатором и не может использоваться в качестве официального курса", – отмечают в Департаменте монетарных операций.

Монеты. Иллюстративное фото: somboon kaeoboonsong/Getty Images

Влияет ли официальный курс на валютные убытки для населения и бизнеса

Как сообщают в ведомстве, официальный курс национальной валюты является индикативным (рекомендательным) показателем, который принимается к сведению и подлежит обязательному применению только в определенных случаях.

"В частности, он используется для учетных целей, таких как переоценка валютных активов или обязательств.

Например, официальный курс применяется Центральными Банками при проведении взаиморасчетов между странами ЕАЭС по ввозным таможенным пошлинам в рамках исполнения Договора о ЕАЭС", – отмечают в Департаменте монетарных операций.

При этом указывается, что каждый участник рынка – физическое или юридическое лицо – решает самостоятельно, по какой цене покупать или продавать валюту.

Так, юридические лица могут обменивать валюту через банки второго уровня, которые предлагают текущий рыночный курс.

А для хеджирования валютных рисков компании также могут использовать производные финансовые инструменты, такие как свопы и форвардные контракты, позволяющие зафиксировать курс на будущую дату.

"Обменные пункты и банки второго уровня самостоятельно устанавливают курсы, по которым покупают и продают валюту населению и юридическим лицам, ориентируясь на собственные ожидания и исходя из экономической целесообразности, закладывая в котировки комиссии и маржу.

В связи с чем, разница между официальным курсом и курсом, наблюдаемым в обменных пунктах и банках второго уровня, не связана с механизмом установления официального обменного курса", – отмечают в ведомстве.

Ранее аналитики рассказали, почему в обменных пунктах завышают курс доллара.