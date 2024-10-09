Тенге слабеет: почему это может быть выгодным для Казахстана

Укрепление тенге обычно считается положительным фактором, а его снижение воспринимается негативно. Но для государства некоторое ослабление нацвалюты может стать выгодным. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Тенге ослаб к доллару США на 2,1 тенге, достигнув курса 486,58 тенге за доллар по итогам торгов 8 октября 2024 года.

Ослабление национальной валюты может быть выгодным для государства, особенно для стран с экспортно-ориентированной экономикой, как Казахстан, так как это делает экспорт более конкурентоспособным и увеличивает доходы бюджета.

Несмотря на потенциальные выгоды, такие как рост экспорта, привлечение иностранных инвестиций и стимулирование внутреннего производства, ослабление тенге несет риски повышения инфляции и удорожания импорта, что может негативно сказаться на уровне жизни населения.

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По итогам валютных торгов 8 октября 2024 года тенге ослаб к доллару США на 2,1 тенге, а курс пары KZT-USD достиг 486,58 тенге.

Ослабление национальной валюты к доллару США обычно воспринимается негативно, так как от этого страдают накопления населения – деньги обесцениваются.

Однако это может быть выгодным для государства и правительства по ряду причин, особенно если речь идет о развивающихся странах с экспортно-ориентированной экономикой. К таким странам относится и Казахстан – нефть является основным экспортным продуктом и занимает большую часть доходов экономики.

При этом слишком резкое падение курса тенге имеет свои последствия.

Рост экспорта и внутреннего производства

Когда национальная валюта обесценивается по отношению к доллару, экспортные товары становятся дешевле для иностранных покупателей.

Это делает экспорт страны более конкурентоспособным на международных рынках. Например, если Казахстан экспортирует нефть, газ или сельскохозяйственную продукцию, то определенное снижение курса тенге к доллару США делает эту продукцию более привлекательной для иностранных покупателей.

А это увеличивает объемы продаж и денежных поступлений.

Нефть и деньги. Иллюстративное фото: LIgorko/Getty Images

Также ослабление тенге делает импорт более дорогим для местных потребителей и компаний. А это стимулирует развитие внутреннего производства, так как предприятия и потребители начинают больше ориентироваться на товары и услуги местных компаний, чтобы избежать роста цен на импортные товары.

Это также может привести к открытию новых рабочих мест.

Рост доходов бюджета через экспортные налоги

В странах, зависящих от экспорта сырьевых товаров, ослабление национальной валюты приводит к увеличению доходов в национальной валюте от продажи продукции за границу.

Экспортные товары продаются за доллары, а когда эти доллары конвертируются в национальную валюту, сумма в тенге становится больше. Это увеличивает доходы от налогов и сборов на экспорт.

Для правительства это важный источник финансирования социальных программ, инфраструктурных проектов и других бюджетных расходов. То есть это помогает финансировать важные инфраструктурные проекты и поддерживать социальную стабильность.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Приток иностранных инвестиций

Для иностранных инвесторов ослабление валюты может сделать активы в стране (например, недвижимость или ценные бумаги) более доступными.

Это привлекает инвесторов, которые могут воспользоваться благоприятным обменным курсом для покупки активов по относительно низким ценам, что способствует притоку иностранного капитала.

Риски падения тенге

Хотя ослабление валюты может принести экономические выгоды, оно также несет риски.

Например, если государственный долг в основном номинирован в национальной валюте, то ее ослабление уменьшает его реальную стоимость. Однако международные долги в долларах могут стать дороже.

Также может произойти рост инфляции, так как импорт становится дороже. При этом экономика Казахстана отличается большой долей импорта, а это в свою очередь может оказывать давление на уровень жизни населения из-за роста цен на товары и услуги.

Другими словами, хотя ослабление нацвалюты может привести к краткосрочному росту инфляции из-за удорожания импорта, в некоторых случаях это выгодно для государства. Так, определенный уровень инфляции может стимулировать экономический рост, увеличивая спрос на местные товары и услуги.

Поэтому ослабление национальной валюты может быть полезным инструментом в определенных экономических условиях, если оно сопровождается эффективным управлением финансовыми и монетарными процессами.

Напомним, что ранее эксперты ухудшили свои прогнозы по поводу курса тенге.