Что будет с долларом: сборник прогнозов различных экспертов на 2025 год в Казахстане

Доллар США демонстрирует волатильность, то снижаясь, то снова увеличиваясь в цене по отношению к тенге. Каким может быть его курс, рассказали несколько экспертов и аналитиков. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Эксперты прогнозируют ослабление тенге в 2025 году, ожидая средний курс доллара на уровне 514-530 тенге.

По данным опроса Национального банка, финансовые эксперты ожидают дальнейшее ослабление тенге до 535 тенге за доллар в 2026 году и 550 тенге в 2027 году.

Ассоциация финансистов Казахстана прогнозирует курс доллара на уровне 510,2 тенге в начале апреля и 534,2 тенге через год, а также ускорение роста цен в стране до 10,3% через год.

Важно: мнение и прогнозы, описываемые в материале, не являются инвестиционной рекомендацией. Следует помнить, что инвестиции имеют риски, а ответственность за принятые финансовые решения несет сам инвестор.

С конца 2024 года курс доллара США в Казахстане оказался подвержен сильной волатильности: сначала он вырос до 530 тенге, а затем снизился до 489 тенге. А по итогам торгов 13 марта тенге вновь теряет позиции, что увеличило стоимость доллара до 495 тенге.

Это может вызывать у казахстанцев неопределенность по поводу дальнейшего развития динамики американской валюты.

Поэтому мы решили собрать несколько прогнозов экспертов и аналитиков о том, каким может сложиться курс доллара в 2025 году.

Важно понимать, что все эти прогнозы не обязательно должны сбыться, ведь это лишь субъективное мнение специалистов. Например, прогнозы в 2024 году в итоге оказались слишком оптимистичными, в сравнении с реальной динамикой курса доллара.

В целом прогнозы негативные

Как ранее отмечал Аман Алимбаев, эксперт и консультант в сфере инвестирования, а также автор одноименного Telegram-канала, курс доллара в текущем году может держаться в районе 520-530 тенге.

Такой прогноз был связан с тем, что различные международные аналитики прогнозировали дальнейшее постепенное укрепление доллара. А причиной этого они указывают действия нового президента США Дональда Трампа.

При этом он отмечал, что такое положение может удерживаться в течение ближайших двух лет, а государство будет стремиться не дать доллару слишком сильно подорожать за счет валютных интервенций и прочих механизмов.

График курса доллара. Иллюстративное фото: JuSun/Getty Images

Схожее мнение озвучили финансовые эксперты, опрошенные Национальным банком в феврале. Они ожидают, что в 2025 году средний курс доллара составит 514 тенге. При этом отмечается, что могут происходить кратковременные взлеты и падения.

Примечательно, что в дальнейшем прогнозируется постепенное ослабление национальной валюты. В 2026 году эксперты ожидают средний курс доллара на уровне 535 тенге, а в 2027 году – 550 тенге.

При этом ноябрьский опрос демонстрировал более положительные ожидания на 2025 год – прогнозировался средний курс на уровне 486,9 тенге за доллар США.

Ослабление от текущих значений предсказывают и в Ассоциации финансистов Казахстана. Согласно их мнению, средний курс доллара США в начале апреля составит 510,2 тенге за доллар, а через год показатель может достигнуть 534,2 тенге.

Что касается других прогнозов, то здесь в АФК ожидают ускорения роста цен в стране через год до 10,3%. Также они считали, что Нацбанк будет сохранять базовую ставку на уровне 15,25% и может немного снизить ее в конце года.

Однако центральный банк страны в итоге повысил базовую ставку до 16,5%.

Таким образом, специалисты сходятся во мнении, что национальная валюта Казахстана не сможет удержаться на отметке ниже 500 тенге за доллар.

Однако казахстанцам важно помнить, что выбор вида валюты для хранения своих сбережений должен быть основан на личных финансовых планах и возможностях. А необдуманные решения по покупке или продаже валюты могут привести к убыткам.

Напомним, что в период значительного подорожания доллара казахстанцы закупили иностранную валюту почти на 176 млрд тенге "чистыми".

Также ранее аналитик рассказал, почему рубль пока остается стабильным к тенге, несмотря на изменения курса доллара.