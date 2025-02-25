Что происходит с тенге и рублем по отношению к доллару США

Курс тенге к другим иностранным валютам зависит от различных факторов, включая торговые взаимоотношения стран. При этом динамика рубля и тенге к доллару имеют сходства и особенности, сообщает NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Курс тенге и рубля к доллару США демонстрирует тенденцию к укреплению за последние три месяца, но с разной динамикой: рубль укрепляется более стабильно, тогда как тенге подвержен большей волатильности.

Рубль, по данным Bloomberg, может стать самой успешной валютой года, укрепившись на 13% с начала года, в то время как тенге, хотя и укрепился к доллару, остается слабым по отношению к рублю.

Курс рубля к тенге демонстрирует тенденцию к росту: за последние три месяца рубль укрепился с 4,4-4,8 тенге до текущей отметки в 5,7 тенге, что объясняется более быстрым укреплением рубля к доллару по сравнению с тенге.

Курс тенге к доллару США формируется на основе рыночных механизмов – соотношения спроса и предложения на валютной бирже Forex.

Также влияние на стоимость иностранной валюты в Казахстане могут оказать и другие причины, среди которых: меры Нацбанка РК по поддержке тенге, так называемые "налоговые недели", экономические отношения с другим странами.

Например, как сообщает Bloomberg, рубль может оказаться самой успешной валютой года на фоне геополитических изменений, укрепившись на 13% с начала года. Это может положительно отразиться на тенге – валюта Казахстана также заметно укрепилась к доллару, однако она ослабевает к рублю.

Динамика рубля и тенге к доллару

Согласно данным сервиса Investing.com, за последние три месяца курс USD/RUB показывает стабильное снижение с небольшими периодами резкого роста, что указывает на тенденцию к укреплению рубля.

В то же время курс доллара к казахстанскому тенге вел себя немного иначе, хотя общая тенденция также остается положительной и указывает на укрепление.

Так, к концу ноября 2024 года один доллар США стоил чуть менее 104 рублей, а в Казахстане он оценивался в чуть менее 499 тенге.

Динамика курса рубля к доллару США. Источник: Investing.com

Далее отмечалось сохранение диапазона стоимости USD/RUB между 99 и 101 рублем за доллар, за исключением двух скачков курса доллара до 113 рублей – 27 ноября и 31 декабря прошлого года.

Между этими скачками рубль укреплялся до отметки 99,5-99,9 рубля за доллар.

В это же время последовало резкое ослабление нацвалюты РК – доллар подорожал до 525 тенге ко 2 декабря. Затем в целом курс USD/KZT держался выше отметки в 518 тенге, дважды укрепляясь вслед за рублем: до 507 тенге 6 декабря и до 515 тенге 25 декабря прошлого года.

Динамика курса доллара к тенге. Источник: Investing.com

А к середине января доллар превысил отметку в 529 тенге, в то время как валюта РФ в это время укрепилась до 99 рублей за доллар.

Затем рубль только усиливал свои позиции, достигнув 88 рублей на 24 февраля 2025 года.

Казахстанский тенге также укрепился до 503 тенге за доллар, хотя курс снижался еще ниже – до 497 тенге на 17 февраля.

То есть динамика валютных пар USD/RUB и USD/KZT в целом имеет сходства. Однако тенге подвергается большой волатильности – рыночные цены на доллар меняются более резко и чаще, чем в случае рубля.

Курс рубля к тенге

Стоимость рубля в Казахстане определяется не за счет прямых торгов на валютной бирже, а соотношением обеих валют к доллару США – то есть так называемым кросс-курсом.

И если тенге демонстрирует укрепление к доллару США в 2025 году, то к валюте РФ нацвалюта только ослабевает.

Динамика курса рубля к тенге. Источник: Investing.com

Так, данные Investing.com указывают, что в конце ноября рубль стоил 4,4-4,8 тенге. Однако далее он превысил отметку в 5 тенге и оставался на этом уровне, кроме непродолжительного ослабления до 4,6 тенге в период новогодних каникул.

Затем рубль снова подорожал, постепенно укрепляясь до текущей отметки в 5,7 тенге.

Как отмечает Telegram-канал The Tenge, корреляция валют РФ и Казахстана усилилась с четвертого квартала 2024 года.

"В текущих условиях курс тенге демонстрирует большую чувствительность к колебаниям рубля, чем к традиционным факторам, таким как уровень инфляции в Казахстане или динамика цен на ключевые экспортные товары.

Следствием этого является то, что ослабление или укрепление рубля зачастую автоматически транслируется в аналогичную реакцию тенге, даже в тех случаях, когда внутренние макроэкономические факторы Казахстана указывают на иную динамику", – сообщается в источнике.

Ранее аналитики рассказали, как решение Минфина РФ может повлиять на укрепление тенге.

Также напомним, что мы рассказывали, на сколько обесценился тенге за 2024 год.