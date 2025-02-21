Где цены растут быстрее, чем в Казахстане

В Казахстане снова ускоряется инфляция – до 1,1% за месяц и до 8,9% за год. Однако в некоторых странах ЕАЭС цены растут гораздо быстрее, например, в Армении и России. Подробности читайте на NUR.KZ.

По итогам января цены на товары и услуги в Казахстане выросли в среднем на 1,1% за месяц. Этот показатель, согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), оказался меньше, чем в России (1,2%) и Армении (1,4%), но выше, чем в Кыргызстане (0,6%) и Беларуси (0,7%).

В целом же по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) месячная инфляция по итогам января установилась на уровне 1,2%, а годовая – 9,3%.

В годовом разрезе первое место занимает Россия с показателем 9,9%. Однако Казахстан идет следом с инфляцией 8,9%. Далее расположились Кыргызстан (6,7%), Беларусь (5,2%) и Армения (1,7%).

Инфляция в ЕАЭС. Источник: Евразийская экономическая комиссия

В месячной динамике лидером по росту цен на продукты питания стала Армения – 2,4%. По непродовольственным товарам на первом месте расположился Казахстан – 0,6%, а в сфере услуг лидерство заняла Россия – 2,1%.

При этом важно отметить, что в годовой динамике Казахстан по-прежнему отличается самым высоким ростом цен на непродовольственные товары (8,4%) и платные услуги (13,8%). Продукты питания за год сильнее всего подорожали в России – на 11,1%.

Инфляция в ЕАЭС. Источник: Евразийская экономическая комиссия

Таким образом, Казахстан больше не является лидером по инфляции в ЕАЭС, однако по-прежнему показывает один из самых высоких темпов роста цен на товары и услуги.

Напомним, ранее эксперты высказали предположение, что инфляция в стране может ускориться. Также недавно выяснилось, что жители Казахстана ощущают рост цен намного острее, чем он есть на самом деле.