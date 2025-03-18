Курс доллара продолжил снижаться в Казахстане

Стоимость доллара по итогам торгов иностранными валютами на KASE снизилась еще почти на 3 тенге. А днем ранее она опустилась ниже 500 тенге. Какие курсы установили обменники страны, читайте на NUR.KZ.

Средневзвешенный курс доллара США по окончании торговой сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 496,41 тенге. За сутки он снизился на 2,47 тенге.

Напомним, что вчера он опустился ниже 500 тенге, составив 499,04 тенге, после того как в пятницу американская валюта подорожала до максимального за последний месяц значения – 505,15 тенге.

Обменные пункты, работающие в мегаполисах Казахстана, согласно данным портала Kurs.kz на сегодня в 15:30, также следуют рыночному тренду и предлагают следующие цены покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 494 до 496,5 тенге , продажа – от 498 до 502 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 491,5 до 496,9 тенге , продажа – от 497,4 до 499 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 495,5 до 497,5 тенге, продажа – от 498,5 до 500 тенге.

Как сообщают в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), снижение курса доллара может быть обусловлено стабильным предложением иностранной валюты в рамках операций Нацбанка, ее продажей субъектами квазигосударственного сектора и экспортерами на фоне уменьшения разового спроса на инвалюту, который наблюдался в пятницу.

Среди внешних факторов эксперты АФК отмечают, что ослабление доллара США в сочетании с укреплением российского рубля могло оказать позитивное влияние на рыночные настроения.

Ранее мы также опубликовали сборник прогнозов различных экспертов по стоимости американской валюты в текущем году.