Доллар сохранил низкий курс по итогам торгов на бирже в Казахстане

Средневзвешенный курс доллара США по итогам валютных торгов на KASE после выходных снизился почти на 6 тенге. Почем его продают обменники Казахстана, читайте на NUR.KZ.

Открытие торгов иностранными валютами на Казахстанской фондовой бирже (KASE) после праздничных выходных ознаменовалось падением курса доллара США ниже 490 тенге. Сегодня утром средняя стоимость сделок по купле-продаже американской валюты составила 487,88 тенге.

В течение дня доллару удалось сохранить низкий курс на казахстанской бирже. По итогам сегодняшних торгов его средневзвешенная цена составила 488,53 тенге. Это на 5,73 тенге меньше, чем было в пятницу перед праздниками, когда курс доллара уже опустился до прошлогоднего уровня.

Напомним, что такой курс на завтра будет установлен Национальным банком Казахстана в качестве официального, даже если последуют новые серьезные изменения на бирже. Обменные пункты же могут менять свои "ценники" более оперативно и самостоятельно, отслеживая рыночные тренды.

К примеру, обменники, расположенные в мегаполисах страны, согласно данным портала Kurs.kz на сегодня в 15:30, предлагают следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 487 до 489 тенге, продажа – от 493 до 495 тенге;

Алматы: покупка – от 484 до 489,2 тенге, продажа – от 489 до 491,5 тенге;

Шымкент: покупка – от 486,5 до 488 тенге, продажа – от 489 до 491 тенге.

Напомним, что в пятницу Нацбанк увеличил базовую ставку до 16,5%. Это в том числе должно было повлиять на укрепление курса тенге, так как тенговые вложения для казахстанцев становятся выгоднее валютных.