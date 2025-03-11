Курс доллара опустился ниже 490 тенге на бирже в Казахстане

Цена первой после выходных сделки по купле-продаже доллара США на KASE составила меньше 490 тенге. Какие курсы предлагают обменники Казахстана, узнали журналисты NUR.KZ.

После праздничных выходных торги иностранными валютами на Казахстанской фондовой бирже (KASE) открылись резким падением курса доллара США.

Так, стоимость первой сделки по купле-продаже американской валюты составила 488,85 тенге. Далее цены спроса и предложения продолжили уменьшаться.

В результате, по данным на 10:30 средневзвешенный курс доллара США на KASE составил 487,88 тенге, что на 6,38 тенге меньше пятничного показателя.

Обменники, расположенные в мегаполисах Казахстана, согласно данным портала Kurs.kz на сегодня в 10:50, между тем предлагают следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 488 до 490 тенге, продажа – от 495 до 496 тенге;

Алматы: покупка – от 484,7 до 490,5 тенге, продажа – от 490 до 496 тенге;

Шымкент: покупка – от 488 до 490 тенге, продажа – от 491 до 495 тенге.

Отметим, что стоимость доллара ниже 490 тенге последний раз составляла чуть более четырех месяцев назад.