Вложить все в доллар по 527 тенге: какие риски нужно учесть казахстанцам, рассказал аналитик

На фоне роста курса доллара казахстанцы могут захотеть приобрести иностранную валюту на все накопления. Но это может обернуться убытками, если курс все же скорректируется. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ По словам аналитика Андрея Чеботарева, резкий рост курса доллара до 527 тенге вызвал панику на валютном рынке Казахстана, но покупка валюты в такой ситуации может привести к убыткам, как это было в 2020 и 2022 годах.

Чеботарев советует не совершать сделки под влиянием паники и рекомендует успокоиться перед принятием решения о покупке валюты.

Аналитик объясняет, что ослабление тенге связано с падением курса рубля из-за тесной связи экономик, а не действиями Нацбанка или Минфина, и указывает на слабость и недиверсифицированность казахстанской экономики как основную причину зависимости от курса рубля.

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Стоимость доллара США в обменных пунктах Казахстана резко выросла и уже достигла отметки в 527 тенге.

Это может вызвать у казахстанцев желание заработать деньги на разнице курсов, так как они ожидают дальнейшего падения национальной валюты и покупают доллары на все сбережения.

Чем это может грозить и почему падает курс тенге, рассказал аналитик Андрей Чеботарев в своем Telegram-канале Finance.kz.

Что делать сейчас

Как отмечает аналитик, сейчас на рынке валюты в Казахстане происходит паника. А кто-то продает доллары уже по 525 тенге и более, надеясь заработать на панике населения, которое привычно не верит в свою валюту.

Однако подобное уже встречалось в 2020 и 2022 годах – казахстанцы скупали доллары по завышенному курсу. А в итоге он снова корректировался и "откатывался" назад, приводя к убыткам.

"Один совет – если вы действительно хотите прямо сейчас накупить валюты, вдохните и выдохните хотя бы раз 12, выпейте чашку зеленого чая, остудите голову, не совершайте сделки под воздействием панической атаки рынка. Паника – плохой советчик", – рекомендует аналитик.

Почему тенге ослаб

"Виноват в ослаблении тенге абсолютно точно не Нацбанк и Минфин, а рубль, который утянул за собой наш красивый и национальный. Это ясно всем", – отмечает аналитик.

Нефть и деньги. Иллюстративное фото: LIgorko/Getty Images

При этом он указывает, что связь с курсом российской валюты устанавливается не на уровне политиков и центральных банков стран. Это привязка на уровне экономик, которые тесно связаны.

Причиной такой связи и зависимости от курса рубля стала слабая отечественная экономика.

"Курс – лишь отражение экономики. Мы – макроэкономически слабая валюта. Мы мало производим, много потребляем. Много покупаем за границей и экспортируем сырье.

Наша валюта будет сильной тогда, когда экономика будет диверсифицированной. Когда большинство товаров на наших полках будут нашими. Когда у нас экспорт будет состоять из сотен разных товаров и услуг, и каждая из категорий не будет превышать 20% удельного веса", – сообщает аналитик.

Напомним, что ранее мы рассказывали, почему ослабление тенге может быть выгодным для экономики страны.

Также аналитик объяснил, почему рубль не дорожает вслед за крепнущим долларом в Казахстане.