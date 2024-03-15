Как выгодно покупать доллар и не переживать за его курс в Казахстане

Рост и падение курса иностранных валют могут вызывать у казахстанцев желание получить выгоду от спекуляций. Однако более выгодной и безопасной может стать стратегия усреднения, сообщает NUR.KZ.

Средневзвешенный курс доллара США к концу торгов 14 марта составил 449,03 тенге. При этом в начале текущего года он превышал 459 тенге, а в октябре прошлого года вовсе достигал 479 тенге за доллар США.

Из-за подобных колебаний казахстанцам обычно бывает трудно подобрать правильный момент для покупки иностранной валюты. Так, могут возникать опасения, что:

если закупиться сейчас, то курс просядет еще сильнее, создав убытки;

или наоборот, что он может резко вырасти, если не успеть приобрести доллары сейчас.

Подобные переживания могут привести к ошибочным действиям и убыткам, особенно когда валюта закупается сразу на большую сумму денег. Поэтому для большей защиты своих сбережений можно воспользоваться другим подходом.

Что значит "усреднять"

Стратегия усреднения обычно используется в мире инвестиций при покупке ценных бумаг, криптовалюты, золота и прочих активов. Ее суть заключается в том, чтобы производить регулярные покупки с постоянной периодичностью и независимо от текущих цен.

То есть каждый месяц обязательно с зарплаты или прочих доходов приобретать доллары, например, на 50 тыс. тенге (сумма может быть любой и зависит от личных финансовых возможностей).

Делать это нужно независимо от того, какой курс сейчас складывается на бирже.

Например, условный казахстанец с октября прошлого года каждое 24 число месяца регулярно покупал доллары на сумму 50 тыс. тенге:

24 октября 2023 года – было куплено 104,9 доллара США по курсу 476,46 тенге ;

по курсу ; 24 ноября 2023 года – 108,3 доллара США по курсу 461,3 тенге ;

по курсу ; 24 декабря 2023 года – приобретено уже 109,2 доллара США по курсу 458 тенге ;

по курсу ; 24 января 2024 года – куплено 112 долларов США по курсу 446,4 тенге ;

по курсу ; 24 февраля 2024 года – 111,3 доллара США по 447,9 тенге.

Подсчет вознаграждения. Иллюстративное фото: pexels.com/Karolina Grabowska

Всего он потратил за это время 250 тыс. тенге и смог накопить 545,7 доллара США, а средний курс для него за пять месяцев составил 458,01 тенге.

А если бы в октябре 2023 года было сразу куплено также 545,7 доллара США, то на это было бы потрачено уже 260 тыс. тенге – он был бы в большем "бумажном убытке" и колебания курса сильнее отражались бы на его накоплениях.

В итоге это позволит приобрести больше валюты в моменты снижения курса и меньше — при его увеличении. Но в долгосрочной перспективе курс покупки усредняется, и в итоге деньги инвестора будут лучше защищены от убытков.

А когда в дальнейшем валюта Казахстана вновь ослабнет, в среднем вложения инвестора в итоге будут более прибыльными, чем при разовой покупке долларов на большую сумму.

Что следует учесть

Подобный подход снижает риски и потери от резкого снижения стоимости актива.

Однако, если инвестор начал покупать валюту при достижении пика стоимости (например, по 479 тенге), а затем она подешевела спустя 6 месяцев (до 449 тенге), то для получения выгоды от данной стратегии может понадобится больше времени.

При этом в конечном итоге его портфель все же будет положительным, так как по низкому курсу он купит больше долларов на ту же сумму. Соответственно, когда курс доллара снова вырастет, то стоимость этих купленных долларов тоже увеличится.

Но все же следует помнить о том, что покупка какого-либо актива в момент достижения пиковых цен может быть рискованным решением.

Важно также учитывать, что инвестировать и накапливать следует именно "ненужные" деньги – то есть сначала надо накопить финансовую подушку (сумму до шести обязательных ежемесячных расходов). И только то, что будет свыше этой суммы, можно инвестировать.