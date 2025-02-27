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Спрос на иностранную валюту упал в Казахстане: население избавляется от рублей

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Деньги, рубли.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В январе население Казахстана приобрело доллары на 120,4 млрд тенге – это сразу на 36,65% меньше, чем было годом ранее. А нетто-продажи рубля вовсе ушли "в минус". Подробности читайте на NUR.KZ.

2025 год для валютного рынка Казахстана начался с падения спроса на некоторые иностранные валюты. Согласно данным Национального банка РК, в январе население страны обеспечило нетто-продажи доллара (продажа минус покупка валюты обменными пунктами) на 120,4 млрд тенге. За месяц спрос упал на 31,58%, а за год – сразу на 36,65%.

Вероятно, это связано с резкими скачками курса – многие граждане в январе могли начать продавать доллары, которые ранее они купили по более низкой цене, чтобы зафиксировать прибыль.

Это отчасти подтверждается региональной статистикой. В Алматинской области нетто-продажи доллара оказались отрицательными (-118,6 млн тенге), то есть население продало валюты больше, чем купило в обменных пунктах.

В остальных же регионах спрос был положительным. Больше всего долларов купили жители Алматы (30,3 млрд тенге). Следом идет Шымкент (29,1 млрд тенге), Астана (11,8 млрд тенге) и Мангистауская область (10,1 млрд тенге).

Интересно, что на этом фоне в стране наблюдается "падение" спроса на российскую валюту. В январе население продало в обменные пункты рублей на 9,5 млрд тенге чистыми, то есть с учетом всех покупок.

Большую часть рублей вернули в Астане. Здесь нетто-продажи составили минус 11,2 млрд тенге. Также отрицательные продажи были зафиксированы в Алматы (минус 1,7 млрд тенге), Кызылординской (минус 41,4 млн тенге) и Туркестанской (минус 16,9 млн тенге) областях.

В январе хорошо себя "чувствовал" евро, ведь спрос на него за месяц вырос на 89,48%, а за год – на 61,58%, почти до 35 млрд тенге "чистыми".

Также в стране "ожил" спрос на менее популярные валюты. Так, в январе нетто-продажи британского фунта стерлингов составили 412,1 млн тенге, а китайского юаня – 138,0 млн тенге. В месячном разрезе рост составил 38,34% и 10,22%, а в годовом – 14,22% и 103,54% соответственно.

Нетто-продажи валюты в Казахстане в январе 2025 года
Валюта Сумма
(млн тенге)
Доллар (USD) 120 389,4
Евро (EUR) 34 937,5
Рубль (RUB) -9 508,1
Фунт стерлингов (GBP) 412,1
Юань (CNY) 138,0
По данным Национального банка РК

Таким образом, можно отметить, что в январе жители Казахстана обратили внимание на иностранные валюты, которые обычно пользуются меньшей популярностью, чем доллар. При этом саму американскую валюту многие граждане активно сдавали в обменные пункты, из-за чего и снизились нетто-продажи.

Напомним, настоящий рекорд по продажам китайская валюта побила в марте 2022 года – тогда население приобрело юаня на 474,4 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2224172-spros-na-inostrannuyu-valyutu-upal-v-kazahstane-naselenie-izbavlyaetsya-ot-rubley/