У скольких казахстанцев нет финансовой "подушки безопасности"

Согласно данным опроса, депозиты в банках имеет лишь треть молодых казахстанцев. Причем почти половина тех, у кого нет вкладов, вообще не имеют серьезных сбережений. Подробности читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Согласно исследованию Казахстанского фонда гарантирования депозитов, только 33% молодых казахстанцев в возрасте 18-29 лет имеют банковские депозиты.

80% молодых вкладчиков предпочитают депозиты в тенге, при этом 22% используют вклады как "подушку безопасности", а 16% городской молодежи копят на недвижимость.

Среди тех, у кого нет депозитов, 47% не имеют серьезных сбережений, 21% держат деньги на банковских картах, а 15% предпочитают инвестиции в золото и акции.

Депозиты для многих казахстанцев являются главным финансовым инструментом, который помогает сохранить свои сбережения. Однако на самом деле значительная часть населения пока не пользуется таким способом приумножения своих средств.

По результатам исследования, проведенного Казахстанским фондом гарантирования депозитов (КФГД) среди 4 000 респондентов, из которых около 1 000 были молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, только у 33% из них были открыты депозиты в банке. Интересно, что, если рассматривать только молодежь, то процент вкладчиков среди них такой же.

Отвечая на вопросы по поводу сбережений, 80% молодых респондентов сообщили, что предпочитают депозиты в тенге, еще 10% ответили, что владеют вкладами в иностранной валюте, а остальные – комбинируют оба варианта или затруднились конкретизировать.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Интересно, что вкладчики по-разному видят смысл своих депозитов. Так, 22% молодых граждан сказали, что хранят деньги на депозитах на случай непредвиденных обстоятельств, то есть используют вклад в качестве "подушки безопасности".

При этом в целом по стране о будущем своих детей уже сегодня задумались только 2% респондентов, 4% откладывают деньги на образование, а 5% используют проценты с депозита для формирования семейного бюджета. При этом порядка 16% городской молодежи используют вклады, чтобы накопить на покупку недвижимости.

Другими словами, вкладчики воспринимают депозиты серьезно. Это отражается и на их выборе.

Так, каждый третий респондент, выбирая банк для открытия вклада, первым делом обращает внимание на процентную ставку. Примерно столько же граждан отметили, что для них важна мобильность, чтобы легко можно было снять деньги или "закинуть" их на депозит.

Меньшая доля вкладчиков (10%) отмечает, что для них важны бонусы, кешбэк и возможности кредитоваться в том же банке. Четверть респондентов (24%), открывая депозит, учитывают репутацию банка.

Напомним, по последним данным на депозитах физических лиц в казахстанских банках скопилось более 24,5 трлн тенге, что является рекордным показателем за все время.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Среди молодых граждан, у которых нет депозитов, больше всего тех, у кого пока нет серьезных сбережений, то есть финансовой "подушки безопасности" – таких оказалось 47%.

Еще 21% казахстанцев просто держат деньги на банковских картах, 15% предпочитают инвестиции в золото и акции, а лишь 4% ответили, что хранят наличные.

Отметим, что золото в последнее время действительно может показаться привлекательным для инвестирования, ведь оно растет в цене почти безостановочно уже больше года.

Также ранее стало известно, что в некоторых сферах экономики Казахстана замедлился переход "в цифру" – граждане не спешат отказываться от наличных денег и активно используют их в повседневной жизни.