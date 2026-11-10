Доллар дешевле 500 тенге прогнозируют в следующем году эксперты

Эксперты считают, что средневзвешенный курс доллара в 2027 году составит 499,4 тенге. Однако инфляция прогнозируется чуть выше текущей – 9,9%. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Инфляция в Казахстане замедляется – по итогам октября она опустилась до 9,2%. Однако, как отмечает Ассоциация финансистов Казахстана (АФК), эксперты считают, что в 2027 году она может вырасти – до 9,9% к концу года.

На инфляционные ожидания влияют риски усиления бюджетного и квазибюджетного стимулирования, тарифная реформа, возможные внешние ценовые шоки, а также потенциальное ослабление национальной валюты.

Впрочем, стоит отметить, что курс доллара через месяц ожидается на уровне 462,4 тенге, а через год – 499,4 тенге. В предыдущие месяцы эксперты прогнозировали стоимость американской валюты через 12 месяцев выше 500 тенге.

Интересно, что на фоне замедления инфляции, ожидается, что Нацбанк временно приостановит снижение базовой ставки. 65% респондентов считают, что 4 декабря она останется неизменной – 15,75%.

Однако уже в следующем году, по прогнозам, Нацбанк продолжит смягчать денежно-кредитную политику в стране, и через 12 месяцев базовая ставка будет на уровне 14,5%.

Прогнозы экспертов. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Кроме того, эксперты улучшили прогноз экономического роста. Ожидается, что в следующие 12 месяцев ВВП Казахстана увеличится на 4,5% против 4,4% в предыдущем опросе.

Поддержку экономике могут оказать инвестиционные проекты, увеличение бюджетных расходов и высокие цены на нефть (93,4 доллара за баррель, по прогнозу). Однако сохранение высокого внутреннего спроса и инфляционных рисков может ограничить скорость дальнейшего снижения базовой ставки.

А о том, что может значить дальнейшее снижение базовой ставки в Казахстане для рядовых граждан, мы подробно рассказывали здесь.

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