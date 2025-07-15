Могут ли назначить "несправедливый" размер пенсии из ЕНПФ в Казахстане

Пенсия из ЕНПФ может оказаться меньше ожиданий вкладчиков. Но выдаваемая сумма зависит от накоплений и специально рассчитана для каждого вкладчика. Как назначают выплаты, узнайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Пенсия в Казахстане состоит из трех частей: накоплений в ЕНПФ, базовой и солидарной пенсий, причем для получения хорошей пенсии важно работать официально и получать прозрачную зарплату.

Размер пенсионных выплат из ЕНПФ рассчитывается по определенной формуле: в первый год выплат сумма накоплений умножается на ставку 6,5% и делится на 12, а в последующие годы ежемесячная выплата увеличивается на 5%.

По информации ЕНПФ, пенсионные выплаты осуществляются до исчерпания накоплений, при этом ежемесячная выплата не может быть меньше 70% прожиточного минимума, а если сумма накоплений меньше определенного порога, выплата производится единовременно.

Пенсия каждого казахстанца состоит из трех частей:

денег из ЕНПФ – то есть суммы, которую они самостоятельно накопят за время своей трудовой деятельности, для чего необходимо работать по договору и получать прозрачную зарплату (это могут обязательные, добровольные или профессиональные пенсионные взносы);

– то есть суммы, которую они самостоятельно накопят за время своей трудовой деятельности, для чего необходимо работать по договору и получать прозрачную зарплату (это могут обязательные, добровольные или профессиональные пенсионные взносы); базовой пенсии – наличие подтвержденного стажа влияет на ее размер;

– наличие подтвержденного стажа влияет на ее размер; солидарной части – также важен трудовой стаж до 1998 года, а для граждан, не имеющих его, предусмотрен обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР).

То есть для получения хорошей пенсии крайне важно работать по трудовому договору и получать прозрачную зарплату, либо самостоятельно производить отчисления в случае самозанятых или предпринимателей.

При этом, как отмечают в пресс-службе ЕНПФ, размер денег, получаемых ежемесячно именно за счет накоплений в фонде, рассчитывается строго по определенной формуле.

От чего зависит размер пенсии из фонда

Как указывается в источнике, пенсионный выплаты по графику за счет обязательных и добровольных пенсионных взносов (ОПВ и ДПВ) рассчитываются следующим образом: в первый год получения выплат сумма пенсионных накоплений умножается на ставку выплат пенсионных накоплений 6,5% и делится на 12.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Например, условный казахстанец вышел на пенсию 1 января 2025 года с накопленной суммой в 10 млн тенге. Тогда, согласно пенсионному калькулятору, в первый год выплат он будет получать 56 808 тенге ежемесячно.

При этом важно помнить, что помимо этой суммы ему также назначается солидарная и базовая пенсии, а также могут иметься профессиональные накопления за вредность производства – то есть окончательный размер ежемесячной пенсии будет выше.

В последующие годы размер ежемесячной пенсионной выплаты из ЕНПФ увеличивается на ставку индексации пенсионных выплат в размере 5%.

То есть к 56 808 тенге, которые вкладчик получал ежемесячно в первый год пенсии, во второй год прибавляется значение произведения 56 808*5%. В результате ежемесячные выплаты из ЕНПФ во второй гож составят уже 59 648 тенге.

И каждый год это значение будет увеличиваться согласно индексации. Следует отметить, что пенсионные выплаты из ЕНПФ осуществляются до исчерпания всей суммы пенсионных накоплений.

При этом ежемесячная пенсионная выплата из ЕНПФ осуществляется в размере не менее 70% от прожиточного минимума (далее – ПМ), установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете (в 2025 году ПМ – 46 228 тенге).

"Если сумма пенсионных накоплений на дату осуществления выплаты из ЕНПФ не превышает двенадцатикратный размер минимальной пенсии, установленной законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год (в 2025 году 753 252 тенге = 62 771х12), выплата осуществляется единовременно", – сообщают в ЕНПФ.

Таким образом, размер ежемесячной пенсионной выплаты именно из ЕНПФ и за счет обязательных или добровольных взносов рассчитывается по специальной формуле, а не назначается по решению кого-либо из сотрудников фонда.

Ранее мы рассказывали, можно ли самостоятельно выбрать размер пенсионных выплат в Казахстане.

Также напомним, что выплаты из ЕНПФ являются лишь частью всей пенсии казахстанцев, но при этом являются основной ее составляющей. Поэтому важно уделять внимание своевременным накоплениям на будущую старость.

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