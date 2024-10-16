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Чья базовая пенсия превышает 28 тыс. тенге в Казахстане

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Деньги, монеты, смартфон и лупа.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Базовая пенсия положена всем казахстанцам, но ее размер зависит от стажа и в 2024 году составляет от 28,2 тыс. тенге. Сумма начинает расти после 10-летнего стажа работы. Подробности читайте на NUR.KZ.

На текущий момент государственная пенсия в Казахстане состоит из двух компонентов:

  1. базовая выплата – положена всем казахстанцам;
  2. солидарная выплата – положена только тем, у кого есть трудовой стаж до 1998 года.

При этом, как напомнили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, размер базовой пенсии зависит от общего трудового стажа получателя. Примечательно, что расти он начинает, только если стаж превышает 10 лет, а до этого момента выплата будет минимальной – 65% от прожиточного минимума (ПМ), то есть 28 215 тенге в 2024 году.

После 10 лет стажа за каждый дополнительный год сверху размер базовой выплаты увеличивается на 2 процентных пункта, то есть за 20 лет работы пенсия достигнет 85% от ПМ, а за 30 лет – максимальных на текущий момент 105%, то есть 45 578 тенге.

Стоит учесть, что в ближайшие годы максимальный размер базовой пенсии будет ежегодно увеличиваться и уже в 2025 году составит 110% от прожиточного минимума, а к 2027 году достигнет 120%.

Что же касается среднего размера выплаты, которую получают казахстанцы, то она меньше максимально возможной – 42 599 тенге, по данным на 1 октября.

Впрочем, эта выплата сильно уступает солидарной части. Ее средний размер составляет 89 211 тенге. Если совместить обе выплаты, то средняя величина совокупной государственной пенсии составляет 131 810 тенге.

В целом с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 2 трлн 803 млрд тенге:

  • на базовую пенсию – 882,8 млрд тенге;
  • на солидарную пенсию – более 1,9 трлн тенге.

Напомним, в скором времени солидарный компонент исчезнет, так как у будущих пенсионеров уже не будет трудового стажа до 1998 года. Взамен в стране введут выплаты за счет накоплений, сформированных из нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР).

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Пенсия
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2174813-chya-bazovaya-pensiya-prevyshaet-28-tys-tenge-v-kazahstane/

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