Сколько лет нужно работать на вредном производстве, чтобы получать доплату к пенсии в Казахстане

Компенсация за вредные условия труда позволяет получать больше выплат на пенсии. А сумма таких накоплений зависит от стажа работы в подобных условиях. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Казахстанцы, работающие на вредных производствах, могут получать дополнительные выплаты к пенсии за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ).

Размер ОППВ составляет 5% от ежемесячного дохода работника, а возраст начала выплат зависит от разных факторов, включая общий пенсионный возраст, наличие инвалидности или накопленный стаж ОППВ.

Накопления ОППВ могут быть унаследованы в случае смерти получателя, но наследование происходит вместе с другим имуществом и возможными долгами наследодателя.

Пенсия казахстанцев состоит из нескольких частей:

выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда или страховых компаний, если им была переведена часть накоплений;

солидарная составляющая для тех, кто имел опыт работы до 1998 года, а также новые обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) в пользу работника для остальных граждан;

базовая составляющая, которая выплачивается в обязательном порядке и на основе общего стажа казахстанцев.

В то же время деньги в ЕНПФ накапливаются за счет обязательных (ОПВ), добровольных (ДПВ) и профессиональных (ОППВ) пенсионных взносов. И именно ОППВ являются доступными при работе на вредном производстве.

Сумма взноса равна 5% от ежемесячного дохода работника (пункт 1 статьи 250 Социального кодекса). При этом важно проверять, производит ли работодатель эти взносы.

Когда начинают платить пенсию за вред

Согласно 221 статье Социального кодекса РК, пенсионные выплаты за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов назначаются казахстанцам, которые работали на вредном производстве и за которых производились ОППВ.

Монеты. Иллюстративное фото: wrangel/Getty Images

В то же время возраст, когда выплаты будут производиться вкладчику, может быть разным:

при достижении пенсионного возраста ;

; если имеется бессрочная инвалидность 1 или 2 группы ;

; в 55 лет – это касается получателей специальной социальной выплаты, в пользу которых производились ОППВ в совокупности не менее 84 месяцев (7 лет);

– это касается получателей специальной социальной выплаты, в пользу которых производились ОППВ в совокупности не менее 84 месяцев (7 лет); в 40 лет – если ОППВ производились в совокупности не менее 60 календарных месяцев (5 лет) и был заключен договор пенсионного аннуитета со страховой организацией.

В первых двух случаях подобные накопления могут быть выплачены единовременно, если их сумма не превышает размера в 12 минимальных пенсий на соответствующий финансовый год (694 236 тенге в 2024 году).

То есть для получения пенсии за счет ОППВ необходимо иметь какую-либо сумму подобных накоплений в ЕНПФ. А чтобы начать получать их раньше, понадобится соответствовать требованиям по совокупной продолжительности взносов.

Наследуется ли пенсия за вредные условия труда

Как указывается в пункте той же статьи Социального кодекса, в случае смерти получателя пенсии за счет ОППВ эти средства могут быть унаследованы.

Однако важно помнить, что наследование отдельного имущества или накоплений невозможно – если у наследодателя были долги, то они также должны быть приняты наследником вместе с имуществом, накоплениями и активами.

То есть деньги из ЕНПФ могут быть переданы государству, если некому будет передать наследство или все получатели откажутся от него.

А если отказаться от наследства, то и пенсионные деньги не будут переданы наследникам.

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