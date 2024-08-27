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Предложили половину зарплаты в конверте: какие риски это несет для казахстанцев

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Женщина достает из конверта деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцам могут предложить большой оклад, но часть его выплачивать наличными. Это может показаться выгодным, но на деле возникают риски снижения пенсии и пособий. Об этом читайте на NUR.KZ.

Заработная плата является основным источником доходов для большинства казахстанцев. Поэтому для граждан очень важно добиваться повышения оклада.

Однако иногда работодатели могут предлагать соискателям якобы выгодное условие: одна часть зарплаты (обычно половина) выплачивается официально, а другая выдается лично на руки в обход всех удержаний и налогов.

Может показаться, что это в результате позволит заработать больше денег самим работникам. Однако риски для них также возрастут, а работодатель преследует лишь свои цели.

Почему работодатель платит зарплаты "в конверте"

Ранее глава Министерства труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова отметила, что в Казахстане есть проблема с выдачей зарплат в конвертах.

В основном к подобным действиям предприниматели могут прибегать из-за желания сократить свои издержки в виде различных отчислений и налогов, уплачиваемых из своих доходов.

То есть преследуются личные интересы компании, а работники в это время могут оказаться в сложном положении.

Девушка считает деньги в банке.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Риски зарплат "в конверте" для работников

От суммы официального оклада, указываемого в трудовом договоре, зависят размеры таких выплат, как:

  • пенсия – не только личные накопления за счет обязательных пенсионных взносов, но и накопления по новому взносу за счет работодателя;
  • пособия – при потере работы, ухудшении здоровья и последующей нетрудоспособности казахстанцы могут получать выплаты, размеры которых зависят от значения среднемесячной зарплаты, на основе которой были произведены социальные отчисления работодателем;
  • отпускные и больничные – сумма этих выплат также зависит от размера официальной заработной платы работника.

Другими словами, в случае возникновения сложных ситуаций (например, потеря работы или ухудшение здоровья) казахстанцы, которые получали часть зарплаты в конверте, могут столкнуться с низкими размерами социальных выплат.

И даже будущая пенсия может оказаться меньше, чем могла бы быть в случае прозрачного трудоустройства.

Именно поэтому казахстанцам важно регулярно проверять, производит ли работодатель все отчисления с зарплаты. А в случае предложения оформить лишь половину оклада важно задуматься о сопутствующих рисках.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2153160-predlozhili-polovinu-zarplaty-v-konverte-kakie-riski-eto-neset-dlya-kazahstancev/

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