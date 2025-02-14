Сколько новых пенсионных взносов заплатили за казахстанцев

Обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР) на данный момент уплачивается почти за 4,7 млн казахстанцев. Общая сумма ОПВР уже превысила 258 млрд тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

Обязательный пенсионный взнос работодателя ввели в Казахстане в 2024 году. Его ставка составляла 1,5% от зарплат работников, которые уплачивались за счет компании.

За год действия ОПВР, согласно данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), им было охвачено 4 674 583 казахстанца. Общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 января 2025 года составила 258,2 млрд тенге.

Больше всего граждан, за которых работодатели платят новый взнос, насчитывается в Алматы – 907 378 человек. На них пришлось почти 58,7 млрд тенге. Далее идет Астана – 470 884 человека (33,9 млрд тенге), а замыкает тройку лидеров Карагандинская область – 363 517 человек (20,5 млрд тенге).

В Шымкенте насчитывается 314 340 граждан, за которых ОПВР в 2024 году уплатили на 13,7 млрд тенге. В области Ұлытау зафиксирован наименьший показатель по стране – 1 814 человек, за которых уплатили 147 млн тенге.

Обязательные пенсионные взносы работодателя

(на 1 января 2025 года) Регион Счета Сумма Абай 134 816 6,1 млрд тенге Акмолинская 141 304 6,4 млрд тенге Актюбинская 239 250 12,4 млрд тенге Алматинская 14 339 844 млн тенге Атырауская 188 919 13,2 млрд тенге Восточно-Казахстанская 185 132 9,6 млрд тенге Жамбылская 221 697 9,2 млрд тенге Жетісу 134 127 5,7 млрд тенге Западно-Казахстанская 174 975 9,3 млрд тенге Карагандинская 363 517 20,5 млрд тенге Кызылординская 184 932 7,8 млрд тенге Костанайская 212 710 9,9 млрд тенге Мангистауская 196 397 14,9 млрд тенге Павлодарская 196 597 10,3 млрд тенге Северо-Казахстанская 132 402 5,5 млрд тенге Туркестанская 259 053 10,3 млрд тенге Ұлытау 1 814 147 млн тенге Астана 470 884 33,9 млрд тенге Алматы 907 378 58,7 млрд тенге Шымкент 314 340 13,7 млрд тенге Всего 4 674 583 258,1 млрд тенге По данным Единого накопительного пенсионного фонда

Стоит отметить, что уже в 2025 году размер ОПВР вырос и теперь составляет 2,5% от зарплаты. Как и прежде, работодатель должен уплачивать его самостоятельно за собственный счет.

А значит, что в скором времени накопления будут расти еще быстрее, чем прежде. О том, как проверить поступление новых взносов, мы подробно рассказывали здесь.

Напомним, ОПВР будет ежегодно расти до тех пор, пока не достигнет 5% от зарплаты работника к 2028 году.

При этом важно помнить, что средства, сформированные из новых взносов, не принадлежат казахстанцам и хранятся не на индивидуальных, а условных счетах. Поэтому их нельзя унаследовать, забрать при переезде за границу, использовать на жилье или лечение.

По сути, эти деньги являются "общими" для всех будущих пенсионеров. При этом уплачиваются ОПВР только за работников, рожденных с января 1975 года – именно они и будут получать пенсию из этого источника.