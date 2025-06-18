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    Финансы

      Пенсионные накопления на миллиарды тенге "забыли" казахстанцы в ЕНПФ

      Опубликовано:

      Деньги лежат в большой матрешке
      Матрешка и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      По последним данным, общая сумма невостребованных пенсионных накоплений в ЕНПФ достигла 37,3 млрд тенге. Свои деньги не забрали почти 265 тыс. вкладчиков. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

      Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) в Казахстане занимается не только приемом взносов и хранением денег вкладчиков, но и выплатами. Так, на данный момент фонд осуществляет:

      При этом часть средств остается невостребованной при наличии у некоторых вкладчиков права на их получение. Как сообщили в ЕНПФ, по состоянию на 1 июня 2025 года общая сумма "забытых" пенсионных накоплений достигла 37,3 млрд тенге на 264 695 индивидуальных пенсионных счетах:

      Как казахстанцам забрать свои деньги

      Независимо от причины, по которой деньги в ЕНПФ остаются невостребованными, казахстанцы все равно имеют право их получить.

      Так, например, если речь идет о выплатах по возрасту, то ЕНПФ может назначить их в проактивном формате. В этом случае пенсионеры, получающие пенсию из государственного бюджета, начнут получать выплаты из ЕНПФ при наличии у них пенсионных накоплений.

      Пенсионеры, имеющие пенсионные накопления, которые еще не оформили базовую и солидарную пенсии из государственного бюджета, для их назначения вместе с выплатами из ЕНПФ должны обратиться в ЦОН по месту жительства.

      Если человек уехал из Казахстана и сменил гражданство, то он может забрать все свои накопления из ЕНПФ. Для этого ему нужно предоставить в отделение фонда необходимые документы – сделать это можно лично, по почте или через доверенное лицо.

      Если же человек умер, то все его накопления в ЕНПФ не "сгорают" – их могут получить наследники. Для этого нужно обратиться к нотариусу, который предоставит свидетельство о праве на наследство. При этом часть накоплений можно получить в виде выплат на погребение, которые не облагаются налогами.

      Напомним, все накопления ЕНПФ до момента востребования инвестируются в различные финансовые инструменты для получения дополнительного дохода, который затем распределяется на счета вкладчиков.

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