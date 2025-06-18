Пенсионные накопления на миллиарды тенге "забыли" казахстанцы в ЕНПФ

По последним данным, общая сумма невостребованных пенсионных накоплений в ЕНПФ достигла 37,3 млрд тенге. Свои деньги не забрали почти 265 тыс. вкладчиков. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) в Казахстане занимается не только приемом взносов и хранением денег вкладчиков, но и выплатами. Так, на данный момент фонд осуществляет:

выплаты по графику достигшим пенсионного возраста;

единовременные выплаты на улучшение жилищных условий и лечение;

выплаты по наследству;

выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы Казахстана;

выплаты по графику лицам с инвалидностью;

выплаты на погребение;

переводы в страховые организации.

При этом часть средств остается невостребованной при наличии у некоторых вкладчиков права на их получение. Как сообщили в ЕНПФ, по состоянию на 1 июня 2025 года общая сумма "забытых" пенсионных накоплений достигла 37,3 млрд тенге на 264 695 индивидуальных пенсионных счетах:

148 335 человек являются умершими – их накопления могут забрать наследники;

являются умершими – их накопления могут забрать наследники; 59 800 человек уехали на ПМЖ из Казахстана – они могут забрать свои накопления с собой;

уехали на ПМЖ из Казахстана – они могут забрать свои накопления с собой; 56 560 человек не обратились за пенсией – им нужно обратиться за оформлением выплат.

Как казахстанцам забрать свои деньги

Независимо от причины, по которой деньги в ЕНПФ остаются невостребованными, казахстанцы все равно имеют право их получить.

Так, например, если речь идет о выплатах по возрасту, то ЕНПФ может назначить их в проактивном формате. В этом случае пенсионеры, получающие пенсию из государственного бюджета, начнут получать выплаты из ЕНПФ при наличии у них пенсионных накоплений.

Пенсионеры, имеющие пенсионные накопления, которые еще не оформили базовую и солидарную пенсии из государственного бюджета, для их назначения вместе с выплатами из ЕНПФ должны обратиться в ЦОН по месту жительства.

Если человек уехал из Казахстана и сменил гражданство, то он может забрать все свои накопления из ЕНПФ. Для этого ему нужно предоставить в отделение фонда необходимые документы – сделать это можно лично, по почте или через доверенное лицо.

Если же человек умер, то все его накопления в ЕНПФ не "сгорают" – их могут получить наследники. Для этого нужно обратиться к нотариусу, который предоставит свидетельство о праве на наследство. При этом часть накоплений можно получить в виде выплат на погребение, которые не облагаются налогами.

Напомним, все накопления ЕНПФ до момента востребования инвестируются в различные финансовые инструменты для получения дополнительного дохода, который затем распределяется на счета вкладчиков.