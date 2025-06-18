Пенсионные накопления на миллиарды тенге "забыли" казахстанцы в ЕНПФ
Опубликовано:
По последним данным, общая сумма невостребованных пенсионных накоплений в ЕНПФ достигла 37,3 млрд тенге. Свои деньги не забрали почти 265 тыс. вкладчиков. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.
Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) в Казахстане занимается не только приемом взносов и хранением денег вкладчиков, но и выплатами. Так, на данный момент фонд осуществляет:
- выплаты по графику достигшим пенсионного возраста;
- единовременные выплаты на улучшение жилищных условий и лечение;
- выплаты по наследству;
- выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы Казахстана;
- выплаты по графику лицам с инвалидностью;
- выплаты на погребение;
- переводы в страховые организации.
При этом часть средств остается невостребованной при наличии у некоторых вкладчиков права на их получение. Как сообщили в ЕНПФ, по состоянию на 1 июня 2025 года общая сумма "забытых" пенсионных накоплений достигла 37,3 млрд тенге на 264 695 индивидуальных пенсионных счетах:
- 148 335 человек являются умершими – их накопления могут забрать наследники;
- 59 800 человек уехали на ПМЖ из Казахстана – они могут забрать свои накопления с собой;
- 56 560 человек не обратились за пенсией – им нужно обратиться за оформлением выплат.
Как казахстанцам забрать свои деньги
Независимо от причины, по которой деньги в ЕНПФ остаются невостребованными, казахстанцы все равно имеют право их получить.
Так, например, если речь идет о выплатах по возрасту, то ЕНПФ может назначить их в проактивном формате. В этом случае пенсионеры, получающие пенсию из государственного бюджета, начнут получать выплаты из ЕНПФ при наличии у них пенсионных накоплений.
Пенсионеры, имеющие пенсионные накопления, которые еще не оформили базовую и солидарную пенсии из государственного бюджета, для их назначения вместе с выплатами из ЕНПФ должны обратиться в ЦОН по месту жительства.
Если человек уехал из Казахстана и сменил гражданство, то он может забрать все свои накопления из ЕНПФ. Для этого ему нужно предоставить в отделение фонда необходимые документы – сделать это можно лично, по почте или через доверенное лицо.
Если же человек умер, то все его накопления в ЕНПФ не "сгорают" – их могут получить наследники. Для этого нужно обратиться к нотариусу, который предоставит свидетельство о праве на наследство. При этом часть накоплений можно получить в виде выплат на погребение, которые не облагаются налогами.
Напомним, все накопления ЕНПФ до момента востребования инвестируются в различные финансовые инструменты для получения дополнительного дохода, который затем распределяется на счета вкладчиков.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2256618-pensionnye-nakopleniya-na-milliardy-tenge-zabyli-kazahstancy-v-enpf/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах