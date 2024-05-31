Государство отберет деньги: какие мифы о пенсионной системе популярны в Казахстане

Вокруг пенсионной системы в Казахстане существует несколько мифов, которые могут вводить людей в заблуждение, лишая их будущих выплат. Что повлияет на размер пенсии, читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Молодежи следует задуматься о пенсии заранее: Несмотря на распространенное мнение, что планирование пенсии стоит отложить до пенсионного возраста, важно начать заботиться о пенсионных накоплениях как можно раньше. Чем раньше начнется накопление, тем больше будет сумма будущих выплат благодаря официальным доходам и взносам.

Пенсионные накопления защищены от инфляции: Существует гарантия сохранности пенсионных накоплений в Казахстане. При выходе на пенсию производится расчет компенсации инфляционных потерь, и если доходность счета ниже уровня инфляции, государство возмещает разницу.

Пенсионные накопления передаются по наследству: В случае смерти вкладчика до выхода на пенсию его накопления могут быть унаследованы детьми и другими наследниками. Средства переходят государству только при отсутствии наследников. Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

Пенсионная система в Казахстане предусматривает наличие Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), в котором хранятся деньги вкладчиков, и частных управляющих инвестиционным портфелем (УИП), которым казахстанцы могут передать часть накоплений.

При этом в социальных сетях и в Интернете можно встретить различные мифы о том, как формируются пенсионные выплаты и что происходит с накоплениями граждан.

Рассмотрим самые распространенные заблуждения о пенсии в Казахстане, которые даже могут лишить граждан хороших выплат в будущем.

Молодым не нужно беспокоиться о пенсии

Часто молодежь думает, что планировать будущую пенсию следует только ближе к пенсионному возрасту.

На самом деле, чем раньше человек начнет заботиться о своих пенсионных накоплениях, тем больше он сможет накопить. Соответственно, в этом случае будет обеспечена хорошая сумма выплат. Дело в том, что пенсионная система Казахстана состоит из нескольких элементов:

государственные выплаты из госбюджета – к ним относятся базовая (зависит от стажа) и солидарная (для имеющих стаж до 1998 года) пенсии;

обязательные – состоят из различных взносов в ЕНПФ (обязательные, профессиональные взносы и взносы работодателя в пользу работника);

добровольные – за счет личных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ).

Банка с мелочью. Иллюстративное фото: BrianAJackson/Getty Images

При этом большая часть от итогового размера будущей пенсионной выплаты будет зависеть именно от накопленной вкладчиком суммы. А она формируется за счет удержаний из официальных доходов работника.

Соответственно, чем раньше человек начнет работать законно, тем больше денег у него накопится в итоге. Поэтому следует позаботиться о будущей пенсии с первых дней трудоустройства.

Пенсионные накопления не защищены от инфляции

Есть мнение, что деньги вкладчиков ЕНПФ не защищены от инфляции. Однако в Казахстане действует гарантия сохранности пенсионных накоплений.

Например, когда человек выходит на пенсию или собирается забрать пенсионные накопления, производится расчет для выдачи компенсации по инфляционным потерям.

То есть сравнивается доходность индивидуального пенсионного счета с уровнем инфляции, который был отмечен за весь срок участия вкладчика в накопительной пенсионной системе. И если доходность окажется меньше инфляции, то разница возмещается за счет государственной гарантии.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Даже УИП, которым были переданы накопления, должны обеспечить доходность не ниже минимального уровня доходности активов (рассчитывается из уровня средневзвешенной доходности пенсионных активов, переданных в управление всем УИП).

Таким образом, эти деньги не обесцениваются.

Государство может забрать накопления вкладчика

Многие уверены, что пенсионные накопления не могут быть переданы по наследству. На самом деле, если вкладчик ЕНПФ умирает, его накопления могут унаследовать дети и прочие наследники в соответствии с законодательством.

И только в случае полного отсутствия наследников эти средства могут признать выморочным имуществом – то есть отдать пенсионные деньги в местную казну.

Важно помнить о том, что каждый казахстанец несет личную ответственность за обеспечение своего благополучия в старости. Поэтому важно добиваться прозрачного начисления доходов и соответствующих удержаний и отчислений от работодателя в свою пользу.

Ранее мы рассказывали, когда казахстанцам можно подавать заявление на получение пенсии.