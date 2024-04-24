Сколько казахстанцев "забыли" оформить пенсию из ЕНПФ

Некоторые казахстанцы, имея пенсионные накопления, не получают выплаты из ЕНПФ. По последним данным, этот вопрос был решен для порядка 200 тыс. таких граждан. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Сейчас, чтобы начать получать государственную пенсию и выплаты за счет пенсионных накоплений, казахстанцу достаточно обратиться с единым заявлением в Центр обслуживания населения (ЦОН).

Однако раньше пенсионеры должны были оформлять все выплаты по-отдельности, подавая заявление и в ЦОН, и в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

Из-за этой ситуации некоторые граждане оформляли и в дальнейшем получали только государственную пенсию, тогда как их пенсионные накопления оставались нетронутыми.

На данный момент Единым накопительным пенсионным фондом ежегодно выявляются граждане, которые имея накопления, не получают выплаты по возрасту из ЕНПФ, хотя уже находятся на пенсии. Если такой факт обнаруживается, то пенсию за счет накоплений могут назначить автоматически.

По состоянию на 1 марта 2024 года, как сообщили в ЕНПФ, из порядка 200 тыс. граждан, которые не получали выплаты из ЕНПФ, хотя имели пенсионные накопления и достигли пенсионного возраста, было выявлено:

около 45 тыс. лиц , которые не являются получателями и государственной пенсии, то есть пока вообще не оформляли никакие выплаты по возрасту;

, которые не являются получателями и государственной пенсии, то есть пока вообще не оформляли никакие выплаты по возрасту; около 92 тыс. получателей государственной пенсии, 20 тыс. из которых сами подали заявку на получение выплат из ЕНПФ, а остальным 72 тыс. пенсионные выплаты из ЕНПФ были назначены в проактивном формате по результатам сверки;

получателей государственной пенсии, из которых сами подали заявку на получение выплат из ЕНПФ, а остальным пенсионные выплаты из ЕНПФ были назначены в проактивном формате по результатам сверки; около 63 тыс. лиц, выехавших за пределы страны или умерших.

Несмотря на тот факт, что сейчас подача заявления для получения всех видов пенсионных выплат стала значительно проще, в Едином накопительном пенсионном фонде все равно призывают граждан своевременно обращаться в ЦОН – это можно сделать за 10 дней до наступления пенсионного возраста.

Это особенно важно для получения государственной пенсии, назначение которой производится со дня обращения, то есть регистрации заявления и необходимых документов, а не с момента достижения пенсионного возраста.