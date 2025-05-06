Сколько пенсионных накоплений умершего родственника можно забрать без оплаты его долгов в Казахстане

Накопления в ЕНПФ могут передаваться по наследству, а вместе с ними – долги умершего. Однако до 432 379 тенге можно забрать без вступления в наследство. Когда это возможно, узнали журналисты NUR.KZ.

Пенсионные накопления, кроме тех, что формируются за счет нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР), являются собственностью вкладчика. Это значит, что после его смерти родственники могут забрать его деньги, которые хранились в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

Как отмечают в ЕНПФ, наследование пенсионных накоплений умершего происходит в порядке, установленном законодательством. А это значит, что вместе с деньгами наследники должны будут принять на себя и обязательства, которые были у покойного гражданина, например, долги и кредиты.

Иногда сумма долгов может превышать стоимость всего имущества умершего, и в этом случае гражданам легче отказаться от наследства полностью. В этом случае долги не придется выплачивать, но и все накопления из ЕНПФ не получится забрать, однако по закону граждане могут получить единовременную выплату на погребение.

Выплата на погребение осуществляется за счет пенсионных накоплений умершего вкладчика одному из его родственников, которые занимались похоронами. При этом средства не облагаются налогами и выплачиваются до момента вступления граждан в наследство.

Она равна 94 месячным расчетным показателям (МРП), или 369 608 тенге в 2025 году. Именно столько можно забрать из ЕНПФ и при этом не получить "в довесок" все долги покойного, если они были. Однако на деле сумма может быть чуть больше.

"В случае, если остаток накоплений на счете умершего лица после единовременной выплаты на погребение составит сумму, не превышающую размера минимальной пенсии, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, данный остаток выплачивается как выплата на погребение членам семьи умершего", – уточняют в ЕНПФ.

Другими словами, если после выплаты на погребение на счете осталось не более одной минимальной пенсии (62 771 тенге в 2025 году), то эта сумма также выплачивается гражданам вместе с "погребальными". То есть без налогов и обязательного вступления в наследство за счет пенсионных накоплений умершего вкладчика в 2025 году можно получить до 432 379 тенге.

Чтобы забрать остальную сумму, казахстанцам нужно будет подать заявление нотариусу о принятии наследства. Сделать это необходимо в течение шести месяцев со дня открытия наследства, то есть смерти наследодателя.

Для того, чтобы получить эти деньги, помимо удостоверения личности и банковских реквизитов получателя, нужен один из следующих документов:

свидетельство о праве на наследство;

соглашение о разделе наследуемого имущества;

решение суда, вступившее в законную силу.

Если наследники умершего отказываются от наследства, то оно признается выморочным имуществом и переходит в коммунальную собственность по месту открытия наследства, то есть в местную казну города или района, где перед смертью жил наследодатель.