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Пенсионные накопления впервые с начала года выросли за счет инвестдохода в Казахстане

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Деньги, монеты, смартфон и лупа.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В апреле все управляющие активами ЕНПФ смогли достичь положительного инвестиционного дохода, который поступил на счета казахстанцев. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Пенсионные накопления казахстанцев не лежат "мертвым грузом", а постоянно инвестируются в разные финансовые инструменты для получения дополнительного дохода.

Занимаются этим Национальный банк РК и частные управляющие инвестиционным портфелем (УИП), тогда как сам Единый накопительный пенсионный фонд выступает лишь в роли "копилки".

Между тем 2025 год стал не самым удачным для инвесторов. В январе некоторые казахстанцы заметили, что их накопления уменьшились, и причина крылась как раз в убытках, которые понесли управляющие.

В феврале и марте также фиксировалось уменьшение инвестиционного дохода. Однако апрель, согласно выпискам с индивидуального пенсионного счета, впервые показал положительную динамику – все управляющие принесли вкладчикам положительную доходность. Однако здесь есть нюансы.

Прибыль в апреле не перекрыла прошлые убытки

Несмотря на тот факт, что и Нацбанк, и все управляющие смогли заработать в апреле, пока не всем удалось перекрыть прошлые убытки – по состоянию на 1 мая они показывают следующую доходность с начала года:

  • Национальный банк РК: -1,05% по обязательным и добровольным взносам и -5,94% по обязательным пенсионным взносам работодателя (ОПВР);
  • Halyk Finance: +0,45%;
  • "Сентрас Секьюритиз": +2,32%;
  • Jusan Invest: +1,38%;
  • Halyk Global Markets: +1,62%;
  • BCC Invest: +4,02%.
Доходность активов ЕНПФ по итогам апреля 2025 года
Доходность активов ЕНПФ. Источник: Единый накопительный пенсионный фонд

Таким образом, все частные компании уже смогли выйти в плюс, осталось и Национальному банку РК компенсировать убытки. Если текущая динамика продолжится, в скором времени это должно произойти.

Отсюда можно сделать вывод, что кратковременные убытки в инвестиционной сфере не просто допустимы, но и не играют никакой роли в долгосрочной перспективе.

Более того, казахстанцам в целом не стоит переживать о снижении доходности. Дело в том, что их накопления защищаются государственной гарантией, и гражданам доплачивают, если они пострадали из-за инфляции.

Аналогичная гарантия существует и для накоплений, которые вкладчики ЕНПФ передали под управление частным компаниям. Но там ответственность за сохранность ложится на самих управляющих.

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Пенсия
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2242188-pensionnye-nakopleniya-vpervye-s-nachala-goda-vyrosli-za-schet-investdohoda-v-kazahstane/