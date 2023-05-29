Введение новой пенсионной выплаты для льготников прокомментировали в ЕНПФ

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В зарубежных новостях появилась информация о введении новой ежемесячной пенсионной выплаты для льготников в Казахстане. Ее прокомментировали в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

В зарубежных агрегаторах новостей прошла информация о введении с 1 июня текущего года в Казахстане новой пенсионной выплаты из ЕНПФ, которая будет положена определенной льготной категории населения.

Как отмечают в самом фонде, эта информация не соответствует действительности. Все выплаты лицам, достигшим пенсионного возраста, осуществляются ежемесячно по установленному графику в соответствии с существующей методикой их расчета.

Тем не менее, в ЕНПФ все же предусмотрены выплаты для граждан из льготной категории. По текущим правилам, вкладчики, у которых установлена бессрочная инвалидность 1 или 2 группы, могут рассчитывать на пенсионные выплаты из ЕНПФ еще до официального выхода на пенсию.

Эту пенсию казахстанец с инвалидностью получает вместе с соответствующими государственными пособиями, а также соцвыплатами, если он является участником системы соцстрахования

Согласно последним данным, общая сумма выплат по инвалидности из ЕНПФ с начала года составила 903,5 млн тенге.

Напомним, в Казахстане планируется введение нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР) с 2024 года. Он нужен для обеспечения казахстанцев, рожденных после 1975 года, выплатами, которые в будущем придут на замену солидарной части пенсии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2022376-vvedenie-novoy-pensionnoy-vyplaty-dlya-lgotnikov-prokommentirovali-v-enpf/