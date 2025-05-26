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Более 500 млрд тенге из ЕНПФ: куда пошли накопления казахстанцев

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Женщина считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С начала 2025 года ЕНПФ осуществил выплаты и переводы на сумму свыше 525 млрд тенге. Большая часть денег ушла на единовременные пенсионные выплаты на жилье и лечение. Подробности читайте на NUR.KZ.

Как известно, помимо государственной пенсии, казахстанцы могут получать выплаты за счет своих накоплений, если за них в свое время уплачивались взносы.

Согласно данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), по состоянию на 1 мая общая сумма накоплений казахстанцев достигла 23,1 трлн тенге – за год объем вырос на 21,7%, или на 4,11 трлн тенге.

За первые 4 месяца 2025 года на счета казахстанцев поступило 1,03 трлн тенге:

  • на обязательные пенсионные взносы (ОПВ) пришлось 852,82 млрд тенге;
  • на обязательные профессиональные (ОППВ) – 46,47 млрд тенге;
  • на добровольные (ДПВ) – 1,05 млрд тенге;
  • на обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) – 133,86 млрд тенге.
О том, как обстоят дела с инвестиционным доходом ЕНПФ, можно узнать в нашем материале.

При этом за 4 месяца ЕНПФ осуществил выплаты и переводы на сумму порядка 525,25 млрд тенге. Значительная часть средств пришлась на единовременные пенсионные выплаты на улучшение жилищных условий и лечение – 307,34 млрд тенге.

Непосредственно на пенсионные выплаты по возрасту, которую казахстанцы начинают получать после выхода на заслуженный отдых, пришлось 80,53 млрд тенге. Средний размер выплаты составил 35 686 тенге. О среднем размере государственной пенсии можно узнать здесь.

Также ЕНПФ осуществил:

  • выплаты по наследству – 23,10 млрд тенге,
  • выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы Казахстана – 12,21 млрд тенге,
  • выплаты лицам с инвалидностью – 1,08 млрд тенге,
  • выплаты на погребение – 3,60 млрд тенге.
  • переводы в страховые организации – 97,39 млрд тенге.

В целом на 1 мая 2025 года в ЕНПФ было зарегистрировано 17,52 млн пенсионных счетов, из которых 12,55 млн являются индивидуальными и 4,97 млн – условными.

Напомним, ранее стало известно, что максимальная пенсия из ЕНПФ почти достигла 1 млн тенге.

Также мы рассказывали о том, сколько пенсионных накоплений умершего родственника можно забрать без оплаты его долгов в Казахстане.

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Пенсия
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2248824-bolee-500-mlrd-tenge-iz-enpf-kuda-poshli-nakopleniya-kazahstancev/