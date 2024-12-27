Какие изменения в пособиях и соцвыплатах были приняты в 2024 году в Казахстане

Государственная поддержка населения может выражаться в финансовой помощи в виде пособий и выплат. В 2024 году некоторые из них претерпели изменения. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Казахстанцы могут получать государственную помощь в виде пособий и социальных выплат, а некоторые из них назначаются автоматически.

При этом финансовая поддержка предусмотрена не только в случаях, когда граждане оказываются в сложной жизненной ситуации, но они также назначаются в качестве компенсации, поощрения или награждения.

Рассмотрим какие нововведения затронули казахстанцев в данной сфере в уходящем году.

Новые выплаты

В 2024 году была введена новая специальная социальная выплата (ССВ) для граждан, занятых на вредных производствах. Она состоит из четырех компонентов:

из республиканского бюджета; из страховой компании; за счет работодателя; из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

Ее размер будет расти ежегодно вместе с прожиточным минимумом, который в 2025 году увеличится с 43 407 до 46 228 тенге.

Монеты. Иллюстративное фото: wrangel/Getty Images

Важно отметить, что получать данную выплату смогут только те граждане, за которых уплачивались обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) в ЕНПФ в течение не менее 7 лет. А чтобы ее назначили, работнику нужно уволиться с вредного производства: выйти на отдых или перейти на более безопасную работу.

Также с начала года в Казахстане действует программа "Нацфонд – детям": все несовершеннолетние казахстанцы будут каждый год получать на свои специальные счета часть инвестиционного дохода, который заработал Национальный фонд РК.

В текущем году каждый ребенок получил по 100,52 доллара США.

Дополнительно было принято решение об увеличении с 1 января 2025 года размеров социальных выплат по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных в текущем году, на 6,5% от их размера.

Планируемые изменения

Помимо уже внесенных поправок и нововведений, в текущем году активно обсуждали и другие инициативы, которые пока не были приняты.

Например, предлагалось ввести выплаты из Нацфонда для пенсионеров.

Отмечалось, что это могло бы компенсировать отсутствие солидарной пенсии в будущем – она назначается при наличии трудового стажа до 1998 года. А если не решить эту проблему и пенсионерам не будет хватать денег на жизнь, то вся финансовая нагрузка может перейти на государство.

При этом схожую функцию должна будет выполнять новая пенсионная выплата, формируемая за счет работодателей.

Деньги и часы. Иллюстративное фото: solidcolours/Getty Images

В 2024 году эксперты предлагали ввести универсальное пособие, которое бы охватывало каждую семью с детьми, независимо от их количества. Согласно их мнению, семьи, которым действительно нужна поддержка, могут ее не получить, просто потому что не попадают под какой-либо критерий.

А выплаты всем семьям с детьми без учета их количества могли бы решить эту проблему, сокращая детскую бедность и способствуя позитивному вкладу в развитие общества.

Дополнительно депутаты выдвинули предложение о назначении выплат в 70 тыс. тенге за каждого ребенка. Однако в Минтруда ответили, что на это понадобилось бы 5,7 трлн тенге из госбюджета, а это может оказаться непосильными расходами для государства.

А чтобы адресная социальная помощь (АСП) оказывалась именно нуждающимся семьям, планируют проверять не только доходы, но и расходы получателей: на покупку недвижимости, автомобиля, мебели, бытовой техники.

Также будет проверяться, тратилась ли семья на обучение, отдых, развлечения, оздоровление или на закрытие кредитов. Ожидается, что таким образом можно будет назначать адресную социальную помощь только действительно нуждающимся гражданам.

А в конце года сообщалось о планах запустить пилотный проект по проактивному оказанию некоторых государственных услуг социально-трудовой сферы через информационную-аналитическую систему "Smart Data Ukimet". Это должно упростить назначение некоторых пособий для казахстанцев.

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При этом важно помнить, что под SMS о назначении пособия могут скрываться мошенники.