Первые поступления из Нацфонда получили дети в Казахстане

Казахстанским детям начали поступать средства в рамках проекта "Нацфонд – детям". Первое поступление можно увидеть можно на сайтах "Электронного правительства" и ЕНПФ, передает NUR.KZ.

С этого года стартовал проект "Нацфонд – детям", в рамках которого все казахстанцы до 18 лет будут ежегодно получать выплаты из Нацфонда.

Первое поступление уже можно увидеть, введя ИИН ребенка на портале eGov или в специальном разделе на сайте ЕНПФ.

Так, на данный момент счета казахстанских детей пополнились на 100,52 долларов.