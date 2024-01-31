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30 лет независимости Казахстана

Первые поступления из Нацфонда получили дети в Казахстане

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Девочка держит в руках купюры тенге
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстанским детям начали поступать средства в рамках проекта "Нацфонд – детям". Первое поступление можно увидеть можно на сайтах "Электронного правительства" и ЕНПФ, передает NUR.KZ.

С этого года стартовал проект "Нацфонд – детям", в рамках которого все казахстанцы до 18 лет будут ежегодно получать выплаты из Нацфонда.

Первое поступление уже можно увидеть, введя ИИН ребенка на портале eGov или в специальном разделе на сайте ЕНПФ.

Так, на данный момент счета казахстанских детей пополнились на 100,52 долларов.

Скриншот поступлений средств
Скриншот поступлений средств: kids.enpf.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2058538-pervye-postupleniya-iz-natsfonda-poluchili-deti-v-kazahstane/

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