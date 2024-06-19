Платить 70 тысяч тенге за каждого ребенка в Казахстане предлагает депутат

Депутат Гаухар Танашева на круглом столе по вопросам социально-уязвимых слоев населения предложила выплачивать по 70 тысяч тенге на каждого ребенка в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Почему бы не стимулировать рождаемость у нас в Казахстане. Эта стимуляция должна быть направлена именно на молодежь, которая в дальнейшем может стать многодетной. Обеспечение их жильем (необходимо – прим.авт.), чтобы они в дальнейшем, не боясь, рожали детей.

Я сама предлагала в прошлом году, когда только была избрана депутатом, 70 тысяч тенге на одного ребенка. Эта сумма была равна минимальной заработной плате. Это я в 2023 году предложила. Конечно, и этой суммы недостаточно.

Нужно привязать (выплату к МЗП – прим.авт.). Независимо от количества детей, многодетная это семья, не многодетная семья, один ребенок в семье — 70 тысяч. У вас есть один ребенок? Вам 70 тысяч тенге. Потому что вы родили гражданина Казахстана, который будет служить этой родине, защищать ее, работать здесь, платить налоги и развивать нашу страну. Поэтому нужно ценить каждого человека", — заявила депутат Гаухар Танашева.

Спикера спросили, планируют ли такую норму внести в какой-то конкретный законопроект.

"Законопроект не так легко разработать и внедрить. В данный момент мы планируем — во второй сессии мы запускаем законопроект по поддержке социально-уязвимых слоев населения. Какие-то мы поправки уже внесли, отправили на заключение. И мы в ожидании", — ответила Танашева.

Депутат добавила, что при первом же ее предложении о внедрении выплаты в 70 тысяч тенге ей ответили, что денег на это нет.

"Когда я подняла этот вопрос — на мой депутатский запрос был ответ, что, конечно, это — затратная норма. Финансирования нет. В бюджете денег нет.

Сейчас эта песня продолжается, она будет продолжаться бесконечно. Но наша задача — дальше вносить и вносить. Вода камень точит", — заявила Гаухар Танашева.

Сегодня депутат Ирина Смирнова раскритиковала помощь малообеспеченным семьям в Казахстане. В стране, по словам депутата, население практически не поддерживается. Она предложила государственным органам пересмотреть подходы и дать предложения в законодательство.

Напомним, в ноябре прошлого года депутат НПК Гаухар Танашева предложила внедрить в Казахстане программу "Семейный капитал" по аналогии с Россией и Беларусью. В частности, речь шла о внедрении в Казахстане выплаты в 5 тыс. долларов или 2,3 млн тенге.

Тогда же депутат мажилиса Кайрат Балабиев предложил увеличить срок выплаты пособия по уходу за ребенком до 3-х лет для семей с одним родителем.

На это вице-министр труда и соцзащиты населения Ербол Оспанов заявил, что "таких средств в бюджете на сегодня нет".

Предложение выплачивать по 5 тыс. долларов за четвертого ребенка позднее комментировала Тамара Дуйсенова.

Также в начале марта этого года депутат Ерлан Саиров заявлял, что женщинам после рождения детей государство выплачивает слишком мало. По его мнению, 140 тысяч тенге за первого, второго и третьего ребенка – это не компенсация для женщины, а лишь средства, которые можно потратить на уход за малышом.