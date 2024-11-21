Какие соцвыплаты увеличат в 2025 году в Казахстане

В Казахстане вышло постановление, которое увеличивает размер соцвыплат по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца с 2025 года. На сколько они вырастут, узнали журналисты NUR.KZ.

Некоторые граждане, которые официально работали и за них исправно производились все взносы и отчисления, в определенных случаях могут рассчитывать на получение соцвыплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

Между тем стало известно, что размеры двух социальных выплат в 2025 году будут увеличены. Так, был опубликовано постановление премьер-министра Казахстана, согласно которому выплаты по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца будут увеличены на 6,5% уже с 1 января 2025 года.

Стоит учесть, что точного размера соцвыплат не существует. Для каждого получателя они рассчитываются индивидуально и могут сильно отличаться. Поэтому повышение на 6,5% произойдет от уже получаемых социальных выплат.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, по итогам октября средний размер соцвыплаты по утрате трудоспособности составил 59 256 тенге, а по потере кормильца – 63 743 тенге.

Отметим, что эти две выплаты из пяти, осуществляемых из ГФСС, обычно назначаются на неопределенный срок, поэтому их ежегодная индексация просто необходима. Остальные назначенные социальные выплаты, например, по уходу за ребенком, в новом году останутся прежнего размера.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как в 2025 году могут вырасти пособия, которые получают многодетные семьи в Казахстане.