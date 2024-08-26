Повысить МРП почти до 4 тыс. тенге планируют в Казахстане

В Казахстане опубликовали проект закона "О Республиканском бюджете на 2025-2027 годы". В рамках него предлагается увеличить месячный расчетный показатель до 3 923 тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

На портале "Открытые НПА" был опубликован проект закона "О Республиканском бюджете на 2025-2027 годы". В нем предлагается пересмотреть размеры некоторых расчетных показателей, применяемых в Казахстане.

МРП в 2025 году

В частности, предлагается увеличить месячный расчетный показатель (МРП) – с 3 692 до 3 923 тенге. Это повлияет на размеры пособий, штрафов, налогов, социальных отчислений и всех других платежей, которые зависят от МРП.

Прожиточный минимум в 2025 году

Со следующего года также может вырасти прожиточный минимум (ПМ) – до 46 228 тенге. Этот показатель нужен для расчета базовых социальных выплат, в том числе базовой государственной пенсии и минимальной выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда.

В текущем году ПМ равен 43 407 тенге. Таким образом, МРП и прожиточный минимум в следующем году планируют увеличить на 6,5%.

Пенсия в 2025 году

Согласно проекту, минимальный размер государственной базовой пенсии в 2025 году может вырасти с 28 215 до 32 360 тенге. Данный рост произойдет по двум причинам:

из-за увеличения размера прожиточного минимума;

из-за повышения доли от прожиточного минимума. В текущем году минимальная базовая пенсия составляет 65% от ПМ, а в 2025 году будет равна 70%. Стоит отметить, что вырастет и максимальная базовая выплата – с 105% до 110%.

Вырастет и минимальный размер пенсионной выплаты по возрасту, или, как ее еще называют, солидарной пенсии. В 2025 году она может составить 62 771 тенге, то есть на 8,5% больше текущей (57 853 тенге).

Проектом также предусмотрено повышение на 8,5% всех пенсионных выплат по возрасту и пенсионных выплат за выслугу лет.

А вот минимальную заработную плату, согласно проекту, повышать пока не планируется. Она может так и остаться в размере 85 тыс. тенге.

Впрочем, на данный момент в стране активно ведутся работы по разработке методики определения минимальной зарплаты, которая будет зависеть от медианного дохода в стране, а значит, и отвечать всем мировым стандартам.