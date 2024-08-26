Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Повысить МРП почти до 4 тыс. тенге планируют в Казахстане

Опубликовано:

Стопки монет стоят на купюрах тенге
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане опубликовали проект закона "О Республиканском бюджете на 2025-2027 годы". В рамках него предлагается увеличить месячный расчетный показатель до 3 923 тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

На портале "Открытые НПА" был опубликован проект закона "О Республиканском бюджете на 2025-2027 годы". В нем предлагается пересмотреть размеры некоторых расчетных показателей, применяемых в Казахстане.

МРП в 2025 году

В частности, предлагается увеличить месячный расчетный показатель (МРП) – с 3 692 до 3 923 тенге. Это повлияет на размеры пособий, штрафов, налогов, социальных отчислений и всех других платежей, которые зависят от МРП.

Прожиточный минимум в 2025 году

Со следующего года также может вырасти прожиточный минимум (ПМ) – до 46 228 тенге. Этот показатель нужен для расчета базовых социальных выплат, в том числе базовой государственной пенсии и минимальной выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда.

В текущем году ПМ равен 43 407 тенге. Таким образом, МРП и прожиточный минимум в следующем году планируют увеличить на 6,5%.

Пенсия в 2025 году

Согласно проекту, минимальный размер государственной базовой пенсии в 2025 году может вырасти с 28 215 до 32 360 тенге. Данный рост произойдет по двум причинам:

  • из-за увеличения размера прожиточного минимума;
  • из-за повышения доли от прожиточного минимума. В текущем году минимальная базовая пенсия составляет 65% от ПМ, а в 2025 году будет равна 70%. Стоит отметить, что вырастет и максимальная базовая выплата – с 105% до 110%.

Вырастет и минимальный размер пенсионной выплаты по возрасту, или, как ее еще называют, солидарной пенсии. В 2025 году она может составить 62 771 тенге, то есть на 8,5% больше текущей (57 853 тенге).

Проектом также предусмотрено повышение на 8,5% всех пенсионных выплат по возрасту и пенсионных выплат за выслугу лет.

А вот минимальную заработную плату, согласно проекту, повышать пока не планируется. Она может так и остаться в размере 85 тыс. тенге.

Впрочем, на данный момент в стране активно ведутся работы по разработке методики определения минимальной зарплаты, которая будет зависеть от медианного дохода в стране, а значит, и отвечать всем мировым стандартам.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Пенсия
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2153452-povysit-mrp-pochti-do-4-tys-tenge-planiruyut-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie