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Упростить назначение некоторых пособий хотят в Казахстане

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Купюры и монеты тенге в баночке
Тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Процесс назначения некоторых пособий могут упростить в Казахстане - Минтруда и социальной защиты подготовило проект соответствующего приказа, он опубликован на портале "Открытые НПА", передает NUR.KZ.

В Казахстане намерены запустить пилотный проект по проактивному оказанию некоторых государственных услуг социально-трудовой сферы через информационную-аналитическую систему "Smart Data Ukimet".

Авторы проекта предложили утвердить алгоритм взаимодействия государственных органов при реализации пилотного проекта по оказанию некоторых государственных услуг социально-трудовой сферы получателям, выявленным по результатам мониторинга благосостояния семей.

Он определяет порядок взаимодействия госорганов при реализации проекта по оказанию государственных услуг:

  • "Назначение специального государственного пособия лицам, удостоенным звания "Қазақстанның Еңбек Epi»;
  • "Назначение специального государственного пособия лицам, удостоенным звания «Халық Қаһарманы";
  • "Назначение специального государственного пособия лицам с инвалидностью первой, второй и третьей групп, которым назначены пенсионные выплаты по возрасту или пенсионные выплаты за выслугу лет, за исключением получающих доплату к пенсионным выплатам по возрасту до размера государственного социального пособия по инвалидности, а также лицам с инвалидностью первой, второй и третьей групп, проживающим в городе Байконыре, при условии получения пенсии по инвалидности в соответствии с законодательством Российской Федерации".

В проекте приказа говорится об автоматизации некоторых процессов при назначении данных пособий, а также об установлении сроков предоставления услуг.

Публичное обсуждение проекта открыто до 18 декабря.

Ранее мы писали, что в Казахстане 10 видов пособий и соцвыплат автоматически назначают через цифровую карту семьи. С начала года проактивную поддержку начали получать более 202 тыс. человек.

Также сообщалось, что в 2025 году пособия казахстанцев планируют повысить на 6,5%. В частности, это коснется лиц с инвалидностью и потерявших кормильца. Какие суммы им могут назначить, читайте здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2195604-uprostit-naznachenie-nekotoryh-posobiy-hotyat-v-kazahstane/

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