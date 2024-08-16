Придется ли раскрывать банковскую тайну получателям АСП в Казахстане

В Казахстане меняют механизм назначения АСП. Теперь будут проверять не только доходы, но и расходы граждан. Однако банковская тайна раскрываться не будет. Подробности читайте на NUR.KZ.

Адресная социальная помощь (АСП) в Казахстане назначается малообеспеченным семьям, и ее главная задача – помочь людям выйти из бедности. На текущий момент, чтобы стать получателем такой соцпомощи, домохозяйство должно соответствовать двум параметрам:

среднедушевой доход на каждого члена семьи меньше 70% от регионального прожиточного минимума;

от регионального прожиточного минимума; все трудоспособные члены семьи имеют работу или содействуют мерам занятости.

Ранее мы уже рассказывали о том, что в Казахстане планируется изменить механизм назначения АСП. При нем будет учитываться не только среднедушевой доход семьи, но и ее расходы. Ожидается, что таким образом можно будет назначать адресную социальную помощь только действительно нуждающимся гражданам.

При этом, как рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, назначение АСП интегрируется в Цифровую карту семьи, а также в системы государственных и негосударственных организаций.

Это позволит распознавать расходы потенциальных получателей АСП, в том числе на покупку недвижимости, автомобиля, мебели, бытовой техники. Также будет проверяться, тратилась ли семья на обучение, отдых, развлечения, оздоровление или на закрытие кредитов.

При этом, как уточняет руководитель департамента социальной помощи Айнур Абдырахманова, о раскрытии банковской тайны и предоставлении доступа к информации третьим лицам речи не идет. Проверка доходов и расходов будет проходить в автоматическом режиме только после согласия самого заявителя – путем положительного ответа на SMS-сообщение.

Также в ведомстве отметили, что по состоянию на 1 августа текущего года в стране насчитывается почти 372 тыс. человек из 70,2 тыс. семей, которым оказывается адресная социальная помощь. Всего в текущем году на АСП предусмотрено 60,5 млрд тенге.