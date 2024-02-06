Выплаты из Нацфонда для пенсионеров предложили ввести в Казахстане

Не всем казахстанцам в будущем будут платить солидарную пенсию. Чтобы ее компенсировать, в Казахстане предложили ввести новые выплаты из Нацфонда для пенсионеров. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Пенсионная система в Казахстане состоит из нескольких частей: базовой, солидарной и выплат за счет пенсионных накоплений.

В будущем солидарная часть исчезнет, ведь она полагается только гражданам, у которых есть трудовой стаж до 1998 года. При этом на текущий момент она значительно больше базовой пенсии.

В связи с этим государству нужно найти альтернативу солидарным выплатам, чтобы пенсионеры получали достойную пенсию. К слову, введение нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР) как раз преследует эту цель.

Помимо введения нового взноса могут быть и другие варианты. Так, в ходе интервью с бывшим руководителем Национального банка РК, финансистом Анваром Сайденовым, которое опубликовано на YouTube-канале Единого накопительного пенсионного фонда, ведущая подняла вопрос участия государства в пенсионных выплатах.

Солидарный компонент положен казахстанцам все в меньшем объеме, добровольные отчисления производит лишь малая часть граждан, а обязательных пенсионных взносов, которые берутся из зарплат, в будущем может не хватить.

Сама ведущая предположила, что государство может решить эту проблему введением специального налога. Однако у Анвара Сайденова другое видение.

"Эта проблема есть. Какое-то время назад это подтвердили обоснованные расчеты. Тут несколько решений. Во-первых, это вопрос серой экономики и вовлечения тех, кто работает "втемную", в этот процесс. Думаю, то, что значительная часть населения переходит на безналичные платежи, позволит осуществить это", – считает финансист.

А вот идею с введением нового налога он встретил с сомнением и вместо него предложил свой вариант решения проблемы.

"Насчет дополнительного налогообложения я не знаю. Может быть, нужна какая-то увязка отчислений в Национальный фонд и перетока в пенсионную систему", – предположил Сайденов.

Эта "увязка" может работать по тому же принципу, как и программа "Нацфонд – детям", в рамках которой все несовершеннолетние казахстанцы в 2024 году получили по 100,52 доллара на свои специальные счета. Однако суммы или проценты от доходов, которые могли бы отправляться в ЕНПФ, по мнению Анвара Сайденова, требуют дополнительных расчетов.

Финансист отметил, что, если не решить эту проблему и в будущем пенсионерам не будет хватать денег на жизнь, то вся финансовая нагрузка все равно ляжет на государство.