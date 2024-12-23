Какие пособия получали казахстанцы с инвалидностью в 2024 году

Казахстанцы с инвалидностью от общего заболевания в 2024 году получали от 52 089 до 95 496 тенге. Выплаты какого размера назначали лицам из других категорий, читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане некоторым гражданам положены различные меры поддержки от государства. Например, это касается лиц с инвалидностью.

Согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, государственные социальные пособия по инвалидности в 2024 году получили 539,5 тыс. человек.

Размер данного пособия зависит от нескольких факторов, в том числе от прожиточного минимума (ПМ – 43 407 тенге), который устанавливается законом "О Республиканском бюджете", а также от группы инвалидности.

Например, у лиц с инвалидностью от общего заболевания размер пособий следующий:

3 группа – 52 089 тенге;

2 группа – 76 397 тенге;

1 группа – 95 496 тенге.

При этом законом предусмотрены другие категории граждан, которым также положены пособия по инвалидности. Например, согласно Социальному кодексу РК, для детей в возрасте до 7 лет сумма выплаты в 2024 году составляла 69 886 тенге, а для лиц с инвалидностью с детства – от 69 886 до 95 496 тенге.

При этом пособие – не единственная мера поддержки, на которую могут рассчитывать казахстанцы. Если до инвалидности гражданин официально работал, то ему дополнительно назначат соцвыплату по утрате трудоспособности из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

Ее размер зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года, коэффициентов утраты трудоспособности, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.

Получателями выплаты в 2024 году стали 101,1 тыс. человек, а ее средний размер составил 59 826 тенге.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пособия семьям, потерявшим кормильца

Отметим, что, помимо лиц с инвалидностью, государственные социальные пособия в Казахстане получают и семьи, потерявшие кормильца. В 2024 году их получателями стали порядка 188,3 тыс. человек.

Размер пособия по случаю потери кормильца также зависит от прожиточного минимума, но при этом учитывается количество иждивенцев у умершего. Согласно Социальному кодексу РК, минимальная сумма пособия в 2024 году составляла 0,92 ПМ (39 934 тенге), тогда как максимальная – 3 ПМ, то есть 130 221 тенге на всех иждивенцев.

При этом семьям, потерявшим кормильца, также положены соцвыплаты из ГФСС, если умерший был официально трудоустроен. Рассчитываются они аналогично выплатам по инвалидности, но учитывается количество иждивенцев.

Социальную выплату по потере кормильца в 2024 году назначили порядка 67,2 тыс. семей. Средний размер составил 64 619 тенге.

Всего же в 2024 году на пособия по инвалидности и потере кормильца было направлено около 560 млрд тенге, а на социальные выплаты из ГФСС – порядка 73,4 млрд тенге.

Напомним, все эти пособия и соцвыплаты в Казахстане назначаются в проактивном формате, то есть без прямого заявления от граждан. О том, какая поддержка также оказывается автоматически, мы подробно рассказывали здесь.