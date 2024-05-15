Как казахстанцам понять, что сообщение о назначении выплаты не является фейком

С начала 2024 года уже более 207 тысяч казахстанцев получили SMS-сообщения о назначении пособий или соцвыплат. Это не фейк, если сообщение пришло с номера 1414. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане работает Цифровая карта семьи – система, в автоматическом режиме определяющая казахстанцев, которым положены различные государственные услуги. В результате они назначаются проактивно, но если потенциальный получатель ответит на SMS-сообщение.

Как понять, что это не фейк

Некоторые казахстанцы, получив сообщение с уведомлением о возможности проактивного назначения какого-либо государственного пособия или соцвыплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС), могут подумать, что это дело рук мошенников.

Понять, что это не фейк, просто. Как в целях исключения риска мошенничества объясняют в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, такие сообщения могут поступать только от единого контакт-центра 1414. Если приходят похожие SMS-сообщения с других номеров, их следует игнорировать.

Напомним, через Цифровую карту семьи на данный момент проактивно предоставляются следующие меры государственной поддержки:

государственные пособия:

по потере кормильца; родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью; по инвалидности; многодетным семьям; многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа";

соцвыплаты из ГФСС:

на случай утраты трудоспособности; на случай потери работы; по потере кормильца;

а также:

адресная социальная помощь; единовременная выплата на погребение.

Также через эту систему реализованы автоматические уведомления о возможности получения пенсионных выплат, сроке истечения присвоенного или продленного статуса "қандас" и мерах занятости для безработных лиц.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Если казахстанец получил сообщение с номера 1414 о положенных ему мерах господдержки, он может ответить на него согласием. После этого выплаты будут назначены в автоматическом режиме с последующим зачислением денежных средств на банковский счет получателя.

Стоит отметить, что с начала 2024 года настоящие сообщения о назначении госуслуг получили уже более 207 тысяч человек. Правда, воспользовались возможностью беззаявительного получения пособий или выплат лишь 95 тысяч.

Как также сообщают в Минтруда, 785 из них дали свое согласие на назначение социальных выплат из ГФСС. В результате 765 граждан получили выплаты по потере работы и 20 – по уходу за ребенком до полутора лет.

Впрочем, граждане, которые отказались или проигнорировали такие сообщения, не потеряли возможность получать выплаты. Они по-прежнему могут их оформить на сайте "Электронного правительства" или в ЦОНе. То же самое касается тех, кто имеет право на выплаты, но по каким-либо причинам не получил сообщение.

Также каждый гражданин может позвонить по номеру 1414 и получить ответы на все свои вопросы. Сам звонок в контакт-центр является бесплатным.